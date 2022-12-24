Полиция нашла пропавшую пять месяцев назад 28-летнюю Яне

По имеющейся на тот момент информации, она могла направится к своему знакомому, который проживает в Пайде. Полиция несколько раз проверяла эту информацию, а также проверяла другие возможные места, куда она могла направиться, но, к сожалению, найти ее тогда не удалось.

Рост Яне около 150 сантиметров, у нее полное телосложение. У нее черные короткие волосы, по бокам стрижка «ежик». Когда она ушла из дома, на ней была черная куртка и черные джинсы или черные спортивные штаны и темные кроссовки.