11 октября 2022 года в полицию сообщили, что 28-летняя Яне покинула свой дом в Пайде и не вернулась туда в обещанное время.
Полиция нашла пропавшую пять месяцев назад 28-летнюю Яне
По имеющейся на тот момент информации, она могла направится к своему знакомому, который проживает в Пайде. Полиция несколько раз проверяла эту информацию, а также проверяла другие возможные места, куда она могла направиться, но, к сожалению, найти ее тогда не удалось.
Рост Яне около 150 сантиметров, у нее полное телосложение. У нее черные короткие волосы, по бокам стрижка «ежик». Когда она ушла из дома, на ней была черная куртка и черные джинсы или черные спортивные штаны и темные кроссовки.
Как сообщил порталу Elu24 следователь Пайдеской группы расследований Центрально-Эстонского полицейского участка Меэлис Мааслепп, полиции известно местонахождение Яне: «Позавчера, 1 марта, в полицию поступило сообщение о том, что Яне может находиться в Ляэне-Вирумаа. Мы проверили это вчера, 2 марта, и нашли ее. С ней все в порядке. Полиция ее больше не ищет».