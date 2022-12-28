Центристы предлагают уравнять пособие на первых троих детей

«Пособие на первого и второго ребенка должны быть увеличены до 100 евро, как и на третьего ребенка, потому что все дети одинаково ценны, и нет причин, по которым пособие на третьего ребенка должно быть больше, чем на первого и второго», – говорится в пояснении.

Таким образом, согласно предложению центристов, пособие на первого и второго ребенка увеличится на 20 евро.

Однако Центристская партия – в отличие от соцдемов, чье предложение оставить пособие многодетным семьям изменений – хочет увеличить пособие до 650 евро в месяц на трех и более детей, а для семей, где воспитывается семь и более детей до 850 евро.