На внеочередном заседании Рийгикогу фракция Центристской партии предложит поправки к законопроекту о семейных пособиях, чтобы уравнять пособие на первого и второго ребенка с пособием на третьего ребенка.
Центристы предлагают уравнять пособие на первых троих детей
«Пособие на первого и второго ребенка должны быть увеличены до 100 евро, как и на третьего ребенка, потому что все дети одинаково ценны, и нет причин, по которым пособие на третьего ребенка должно быть больше, чем на первого и второго», – говорится в пояснении.
Таким образом, согласно предложению центристов, пособие на первого и второго ребенка увеличится на 20 евро.
Однако Центристская партия – в отличие от соцдемов, чье предложение оставить пособие многодетным семьям изменений – хочет увеличить пособие до 650 евро в месяц на трех и более детей, а для семей, где воспитывается семь и более детей до 850 евро.
До сих пор детское пособие на первого и второго ребенка составляло 60 евро и 100 евро на третьего ребенка. Пособие для многодетной семьи, где воспитывается от трех до шести детей, составляет 300 евро, и 400 евро для семьи, в которой воспитывается семь и более детей.
Пособие для родителя-одиночки составляет 19,18 евро.