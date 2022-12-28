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Центристы предлагают уравнять пособие на первых троих детей

rus.postimees.ee
Центристы предлагают уравнять пособие на первых троих детей
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Фракция Центристской партии.
Фракция Центристской партии. Фото: Sander Ilvest

На внеочередном заседании Рийгикогу фракция Центристской партии предложит поправки к законопроекту о семейных пособиях, чтобы уравнять пособие на первого и второго ребенка с пособием на третьего ребенка.

«Пособие на первого и второго ребенка должны быть увеличены до 100 евро, как и на третьего ребенка, потому что все дети одинаково ценны, и нет причин, по которым пособие на третьего ребенка должно быть больше, чем на первого и второго», – говорится в пояснении.

Таким образом, согласно предложению центристов, пособие на первого и второго ребенка увеличится на 20 евро.

Однако Центристская партия – в отличие от соцдемов, чье предложение оставить пособие многодетным семьям изменений – хочет увеличить пособие до 650 евро в месяц на трех и более детей, а для семей, где воспитывается семь и более детей до 850 евро.

До сих пор детское пособие на первого и второго ребенка составляло 60 евро и 100 евро на третьего ребенка. Пособие для многодетной семьи, где воспитывается от трех до шести детей, составляет 300 евро, и 400 евро для семьи, в которой воспитывается семь и более детей.

Пособие для родителя-одиночки составляет 19,18 евро.

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