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Инфляция в Эстонии в 2022 году превысила 19%

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Инфляция в Эстонии в 2022 году превысила 19%
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Жителям Эстонии приходится все чаще обращать внимание на ценники в магазинах.
Жителям Эстонии приходится все чаще обращать внимание на ценники в магазинах. Фото: Eero Vabamägi

По данным Департамента статистики, индекс потребительских цен в 2022 году повысился по сравнению со средним показателем 2021 года на 19,4%. В 2022 году на индекс потребительских цен более всего повлияли изменения цен, связанные с жильем.

По словам ведущего аналитика Департамента статистики Виктории Трасанов, в 2022 году на индекс потребительских цен более всего повлияли связанные с жильем изменения цен, которые от общего повышения индекса в целом составили две пятых.

«Поступившее в дома электричество в годовом сравнении подорожало на 94,4%, газ — на 123,8%, твердое топливо — на 73,5% и тепловая энергия (отопление) — на 49,1%. Продукты питания и безалкогольные напитки составили чуть менее четверти от общего повышения индекса. Из продуктов питания более всего (т.е. на 53,6%) подорожали мука и крупы, сахар подорожал на 50,9%, прочие масла — на 49,5% и яйца — на 45%. Бензин был дороже на 30% и дизельное топливо — на 45,9%», — добавила Трасанов.

Изменение индекса потребительских цен по группам товаров, 2022

Группа товаров

2021–2022, %

ВСЕГО

19,4

Продукты питания и безалкогольные напитки

19,9

Алкогольные напитки и табак

5,5

Одежда и обувь

6,6

Жилье

50,8

Домашнее хозяйство

13,5

Здравоохранение

7,0

Транспорт

22,8

Связь

-2,1

Досуг

10,5

Образование и детские учреждения

6,8

Питание вне дома, размещение

15,0

Различные товары и услуги

10,3

Индекс потребительских цен в декабре 2022 года понизился по сравнению с ноябрем 2022 года на 0,1% и по сравнению с декабрем 2021 года повысился на 17,6%. Товары подорожали на 19,7% и услуги — на 13,8%.

По словам ведущего аналитика Департамента статистики Виктории Трасанов, в сравнении с декабрем 2021 года на индекс потребительских цен более всего повлияли изменения цен продуктов питания и безалкогольных напитков, — от общего повышения индекса они составили чуть менее 40%. Из продуктов питания более всего подорожал сахар (105,6%). Мука и крупы подорожали на 70,4%, яйца — на 59,2% и соусы — на 56,8%. Влияние на общее повышение индекса изменений цен, связанных с расходами на жилье, составило чуть менее 20%. «Бензин был дороже на 13,1% и дизельное топливо — на 30,7%», — добавила Трасанов.

По сравнению с ноябрем на индекс потребительских цен более всего повлияли снижение цен моторного топлива на 8,1%, а также подорожание продуктов питания и безалкогольных напитков.

Изменение индекса потребительских цен по группам товаров, декабрь 2022

Группа товаров

Декабрь 2021 –декабрь 2022, %

Ноябрь 2022 –

декабрь 2022, %

ВСЕГО

17,6

-0,1

Продукты питания и безалкогольные напитки

29,8

1,0

Алкогольные напитки и табак

7,1

-0,6

Одежда и обувь

8,7

-0,7

Жилье

21,6

-0,5

Домашнее хозяйство

15,9

-0,5

Здравоохранение

8,8

0,8

Транспорт

14,7

-3,1

Связь

2,1

0,3

Досуг

14,4

1,5

Образование и детские учреждения

8,0

0,2

Питание вне дома, размещение

17,2

1,4

Различные товары и услуги

15,6

0,8

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