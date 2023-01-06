Инфляция в Эстонии в 2022 году превысила 19%

По данным Департамента статистики, индекс потребительских цен в 2022 году повысился по сравнению со средним показателем 2021 года на 19,4%. В 2022 году на индекс потребительских цен более всего повлияли изменения цен, связанные с жильем.
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По словам ведущего аналитика Департамента статистики Виктории Трасанов, в 2022 году на индекс потребительских цен более всего повлияли связанные с жильем изменения цен, которые от общего повышения индекса в целом составили две пятых.
«Поступившее в дома электричество в годовом сравнении подорожало на 94,4%, газ — на 123,8%, твердое топливо — на 73,5% и тепловая энергия (отопление) — на 49,1%. Продукты питания и безалкогольные напитки составили чуть менее четверти от общего повышения индекса. Из продуктов питания более всего (т.е. на 53,6%) подорожали мука и крупы, сахар подорожал на 50,9%, прочие масла — на 49,5% и яйца — на 45%. Бензин был дороже на 30% и дизельное топливо — на 45,9%», — добавила Трасанов.
Изменение индекса потребительских цен по группам товаров, 2022
Группа товаров
2021–2022, %
ВСЕГО
19,4
Продукты питания и безалкогольные напитки
19,9
Алкогольные напитки и табак
5,5
Одежда и обувь
6,6
Жилье
50,8
Домашнее хозяйство
13,5
Здравоохранение
7,0
Транспорт
22,8
Связь
-2,1
Досуг
10,5
Образование и детские учреждения
6,8
Питание вне дома, размещение
15,0
Различные товары и услуги
10,3
Индекс потребительских цен в декабре 2022 года понизился по сравнению с ноябрем 2022 года на 0,1% и по сравнению с декабрем 2021 года повысился на 17,6%. Товары подорожали на 19,7% и услуги — на 13,8%.
По словам ведущего аналитика Департамента статистики Виктории Трасанов, в сравнении с декабрем 2021 года на индекс потребительских цен более всего повлияли изменения цен продуктов питания и безалкогольных напитков, — от общего повышения индекса они составили чуть менее 40%. Из продуктов питания более всего подорожал сахар (105,6%). Мука и крупы подорожали на 70,4%, яйца — на 59,2% и соусы — на 56,8%. Влияние на общее повышение индекса изменений цен, связанных с расходами на жилье, составило чуть менее 20%. «Бензин был дороже на 13,1% и дизельное топливо — на 30,7%», — добавила Трасанов.
По сравнению с ноябрем на индекс потребительских цен более всего повлияли снижение цен моторного топлива на 8,1%, а также подорожание продуктов питания и безалкогольных напитков.
Изменение индекса потребительских цен по группам товаров, декабрь 2022
Группа товаров
Декабрь 2021 –декабрь 2022, %
Ноябрь 2022 –
декабрь 2022, %
17,6
-0,1
Продукты питания и безалкогольные напитки
29,8
1,0
Алкогольные напитки и табак
7,1
-0,6
Одежда и обувь
8,7
-0,7
Жилье
21,6
-0,5
Домашнее хозяйство
15,9
-0,5
Здравоохранение
8,8
0,8
Транспорт
14,7
-3,1
Связь
2,1
0,3
Досуг
14,4
1,5
Образование и детские учреждения
8,0
0,2
Питание вне дома, размещение
17,2
1,4
Различные товары и услуги
15,6
0,8