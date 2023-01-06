Инфляция в Эстонии в 2022 году превысила 19%

По словам ведущего аналитика Департамента статистики Виктории Трасанов, в 2022 году на индекс потребительских цен более всего повлияли связанные с жильем изменения цен, которые от общего повышения индекса в целом составили две пятых.

«Поступившее в дома электричество в годовом сравнении подорожало на 94,4%, газ — на 123,8%, твердое топливо — на 73,5% и тепловая энергия (отопление) — на 49,1%. Продукты питания и безалкогольные напитки составили чуть менее четверти от общего повышения индекса. Из продуктов питания более всего (т.е. на 53,6%) подорожали мука и крупы, сахар подорожал на 50,9%, прочие масла — на 49,5% и яйца — на 45%. Бензин был дороже на 30% и дизельное топливо — на 45,9%», — добавила Трасанов.

Изменение индекса потребительских цен по группам товаров, 2022

Группа товаров 2021–2022, % ВСЕГО 19,4 Продукты питания и безалкогольные напитки 19,9 Алкогольные напитки и табак 5,5 Одежда и обувь 6,6 Жилье 50,8 Домашнее хозяйство 13,5 Здравоохранение 7,0 Транспорт 22,8 Связь -2,1 Досуг 10,5 Образование и детские учреждения 6,8 Питание вне дома, размещение 15,0 Различные товары и услуги 10,3

Индекс потребительских цен в декабре 2022 года понизился по сравнению с ноябрем 2022 года на 0,1% и по сравнению с декабрем 2021 года повысился на 17,6%. Товары подорожали на 19,7% и услуги — на 13,8%.

По словам ведущего аналитика Департамента статистики Виктории Трасанов, в сравнении с декабрем 2021 года на индекс потребительских цен более всего повлияли изменения цен продуктов питания и безалкогольных напитков, — от общего повышения индекса они составили чуть менее 40%. Из продуктов питания более всего подорожал сахар (105,6%). Мука и крупы подорожали на 70,4%, яйца — на 59,2% и соусы — на 56,8%. Влияние на общее повышение индекса изменений цен, связанных с расходами на жилье, составило чуть менее 20%. «Бензин был дороже на 13,1% и дизельное топливо — на 30,7%», — добавила Трасанов.

По сравнению с ноябрем на индекс потребительских цен более всего повлияли снижение цен моторного топлива на 8,1%, а также подорожание продуктов питания и безалкогольных напитков.

Изменение индекса потребительских цен по группам товаров, декабрь 2022