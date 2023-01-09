В Кассе по безработице зарегистрированы тысячи украинских беженцев

Согласно предоставленной BNS статистике Кассы страхования от безработицы, за прошлую неделю с 2 по 8 января на учет встали 226 украинских беженцев.

На прошлой неделе снят с учета в качестве безработного 61 человек, в том числе 23 перестали числиться безработными по собственному желанию, а 34 – как нашедшие работу. Всего сняты с учета 10 317 человек, 7809 из них приступили к работе.

В Харьюмаа ищут работу 57,3 процента украинских беженцев, в Ида-Вирумаа 11,1 процента, а в Тартуском уезде – 9,3 процента.

Женщины составляют 77,4 процента, а мужчины – 22,6 процента вставших на учет и получивших международную защиту беженцев, 11,5 процента относятся к возрастной группе 16-24 года, 74,5 процента к возрастной группе 25–54 года, а 14,1 процента – это люди старше 55 лет.

У 62,3 процента вставших на учет украинских беженцев высшее, у 13 процентов специальное образование, 18,1 процента не имеют специального образования, данные об образовании 6,6 процента вставших на учет неизвестны.

По последней специальности больше всего зарегистрировано работников сферы обслуживания и торговли – 20 процентов, 14,7 процента составляют специалисты высшего уровня, 14 процентов разнорабочие, а 11,3 процента техники и специалисты среднего звена, 13,1 процента не имеют трудового стажа.