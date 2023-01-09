На учете в Кассе по безработице в Эстонии по состоянию на 8 января года числились 6302 связанных с Украиной и получивших международную защиту лица, украинские беженцы составляют 11,9 процента всех зарегистрированных безработных.
В Кассе по безработице зарегистрированы тысячи украинских беженцев
Согласно предоставленной BNS статистике Кассы страхования от безработицы, за прошлую неделю с 2 по 8 января на учет встали 226 украинских беженцев.
На прошлой неделе снят с учета в качестве безработного 61 человек, в том числе 23 перестали числиться безработными по собственному желанию, а 34 – как нашедшие работу. Всего сняты с учета 10 317 человек, 7809 из них приступили к работе.
В Харьюмаа ищут работу 57,3 процента украинских беженцев, в Ида-Вирумаа 11,1 процента, а в Тартуском уезде – 9,3 процента.
Женщины составляют 77,4 процента, а мужчины – 22,6 процента вставших на учет и получивших международную защиту беженцев, 11,5 процента относятся к возрастной группе 16-24 года, 74,5 процента к возрастной группе 25–54 года, а 14,1 процента – это люди старше 55 лет.
У 62,3 процента вставших на учет украинских беженцев высшее, у 13 процентов специальное образование, 18,1 процента не имеют специального образования, данные об образовании 6,6 процента вставших на учет неизвестны.
По последней специальности больше всего зарегистрировано работников сферы обслуживания и торговли – 20 процентов, 14,7 процента составляют специалисты высшего уровня, 14 процентов разнорабочие, а 11,3 процента техники и специалисты среднего звена, 13,1 процента не имеют трудового стажа.
На прошлой неделе пособие по безработице получил 101 человек (44,7 процента) из новых вставших на учет. Всего пособие или компенсацию получают 72 процента зарегистрированных в качестве безработных.