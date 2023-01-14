Ратас: люди оказались забыты, потому что правительство больше занято собственными склоками

«Именно доходы людей и конкурентоспособность предприятий станут основными темами этих выборов. Правительство дало населению множество различных советов – утеплять окна, закрывать предприятия и в общем как-то справляться самим. У меня одно пожелание к премьер-министру и правительству – посмотрите, что происходит в стране сегодня», – сказал Ратас.

По словам Ратаса, много сил правительство тратит на склоки между собой, а не на решение существующих проблем, поэтому люди оказались забыты. «Я много слышал о правительственных крышевых деньгах, распределении должностей, неразберихой с газовым терминалом и пр. Однако уже давно надо было начинать обсуждать, какие меры необходимо принять в ситуации, когда предприятия закрываются, цены на продукты бьют рекорды, а продукция местных производителей остается нераспроданной, так как она значительно дороже импортной», – сказал Ратас.

«Это происходит не потому, что мы слабее, а потому, что другие государства эффективно поддерживают своих производителей. Да, госбюджет – это деньги налогоплательщиков, однако за ними стоят предприятия. Если предприятия будут закрываться, то и возможности госбюджета станут скуднее. Почти каждый день мы узнаем из новостей о банкротстве того или иного предприятия, о массовых сокращениях. Безработица растет, однако вместо того, чтобы работать с причиной проблем, правительство лишь говорит об их последствиях», – сказал Ратас.

Основные темы на выборах не согласовывают в партийных бюро или рекламных агентствах – их обозначает сама жизнь, уверен Ратас.