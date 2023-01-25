Об этом и не только — в тележурнале «Новости в 7» на Канале7. Каждый рабочий день в 19:00 ведущие программы Дмитрий Кукушкин и Майя Виленчик, и наши корреспонденты знакомят страну с важной и интересной информацией из разных уголков Эстонии и из-за рубежа.
«Новости в 7» за 25 января: резервуар для электроэнергии, огороды в спальных районах, тайны японской каллиграфии и пельмени по-китайски на Новый год
Сегодня в выпуске:
- Не только сланец, ветер и солнце. Эстония собирается развивать новые альтернативные направления в сфере выработки электроэнергии. Что такое гидроаккумуляция и как она работает, выяснял наш корреспондент
- Сообщения по нашей стране: в прошлом году в Эстонии резко возросла смертность от передозировки наркотиков, общественные убежища теперь можно найти на специальной карте.
- Городское садоводство и огородничество набирают обороты. Как заняться выращиванием овощей, фруктов и других растений в «каменных джунглях» и какую поддержку этим инициативам оказывают местные власти?
- Одной из загадок и одновременно притягательных черт культуры Дальнего Востока является письменность народов Японии, Китая, Кореи и других южноазиатских стран. Сегодня вместе с нашей съемочной группой знакомимся с искусством древней японской каллиграфии
- Международная панорама: время «шольцизма» закончилось - Германия решилась на поставку танков Украине. А также почему бастуют работники берлинского аэропорта и легендарные соревнования сёрферов на Гавайях.
- Новый год по лунному календарю можно праздновать несколько дней, к тому же он является частью более масштабного традиционного весеннего фестиваля. Наш репортаж о том, как представители Китая оценивают связи с Эстонией и как приготовить одно из самых популярных блюд не только китайцев, но и многих из нас.
Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на «Канале 7» за 25 января.