Мощное землетрясение в Турции: много погибших, обрушились здания

Число жертв катастрофы в Турции составило, по меньшей мере, 76 человек, пострадали не менее 440, передает утром в понедельник, 6 февраля, агентство Anadolu со ссылкой на Управления по борьбе со стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями (Disaster and Emergency Management Authority, AFAD). В Сирии - не менее 99 погибших, сообщает государственное телевидение в Дамаске, ссылаясь на министерство здравоохранения.

Землетрясение магнитудой 7,4

По данным Afad, эпицентром землетрясения магнитудой 7,4 около 4 утра по местному времени стала турецкая провинция Кахраманмараш близ границы с Сирией. Еще одно землетрясениемагнитудой 6,6 спустя короткое время зафиксировано в провинции Газиантеп. Подземные толчки затем в течение получаса ощущались в разных регионах, в том числе в столице Анкаре, в Адане, Невшехире, Газиантепе, Кайсери, Мерсине, Хатае. Как отмечает телеканал Al Arabiya, землетрясение ощутили жители некоторых регионов Ирака и Ливана. Кроме того, подземные толчки были заметны в Израиле.

Damaging M7.8 EQ hit southern Turkey near the Syrian border ~4am local time. PAGER is red for this event; extensive damage is probable. Our hearts go out to those affected. See @Kandilli_info for local info. https://t.co/dMyc6ZVrE1 https://t.co/0OxrznZf1v pic.twitter.com/eco071JqVm — USGS Earthquakes (@USGS_Quakes) February 6, 2023

Разрушены десятки зданий, число погибших растет

В результате были разрушены десятки зданий в разных городах. В городе Диярбакыр в результате землетрясения разрушены 17 зданий, сообщили местные власти. В провинции Османие рухнули 34 здания, известно о пяти погибших, сообщил губернатор региона. В другом регионе - провинции Шанлыурфа по состоянию на 6 утра по местному времени известно о 10 погибших, пишет агентство AP.

«По предварительным данным, обрушились 16 зданий. Погибли 10 граждан. Мы призываем граждан освободить дороги для проезда спасателей», - сообщил губернатор провинции. Полный масштаб разрушений пока неясен.