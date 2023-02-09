В Финляндии растет число сделок россиян с недвижимостью

В 2022-м граждане РФ купили в Финляндии 298 объектов, что на 64 процента больше, чем в 2021 году. Это следует из данных Кадастрового ведомства. Прошлый всплеск интереса к финской недвижимости среди россиян фиксировался в 2014 году, когда у 287 объектов появился хозяин из соседней страны.

Эксперт из Министерства обороны Ану Саллинен отмечает, что в то же самое время россияне активно распродавали свои дома и квартиры в 2022-м. «Покупки недвижимости россиянами явно уменьшились после [ужесточения] визовых правил и процедур на границе, которые вступили в силу 30 сентября 2022 года», – указывает Саллинен. По ее словам, большинство покупателей недвижимости из России уже проживают в Финляндии.