17-летний японский фигурист Као Миура стал победителем чемпионата четырех континентов в мужском одиночном катании. Соревнования проходили в Колорадо-Спрингс (США).
Японский фигурист Као Миура стал победителем чемпионата четырёх континентов
Японский фигурист Као Миура стал победителем чемпионата четырёх континентов
Тройка призеров:
1. Као Миура (Япония) — 281,53 балла.
2. Киган Мессинг (Канада) — 275,57.
3. Сун Сато (Япония) — 259,14.
«Я был первым по итогам короткой программы, а Мессинг – вторым. Он показал передо мной невероятный прокат, это придало мне энергии выступить так, как я выступил сегодня, так что спасибо Кигану. На самом деле, перед моим выходом очень многие фигуристы показали сильные прокаты, поэтому я сказал себе, что тоже могу сделать это. Многие люди говорили, что соревноваться в Колорадо-Спрингс тяжело, но я доказал себе, что это не так», — приводит слова Миуры пресс-служба ISU.