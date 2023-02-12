Японский фигурист Као Миура стал победителем чемпионата четырёх континентов

«Я был первым по итогам короткой программы, а Мессинг – вторым. Он показал передо мной невероятный прокат, это придало мне энергии выступить так, как я выступил сегодня, так что спасибо Кигану. На самом деле, перед моим выходом очень многие фигуристы показали сильные прокаты, поэтому я сказал себе, что тоже могу сделать это. Многие люди говорили, что соревноваться в Колорадо-Спрингс тяжело, но я доказал себе, что это не так», — приводит слова Миуры пресс-служба ISU.