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Сильнейшие керлингисты мира попробуют взять реванш за проигрыш эстонцам

rus.postimees.ee
Сильнейшие керлингисты мира попробуют взять реванш за проигрыш эстонцам
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Марие Калдвеэ и Харри Лилль.
Марие Калдвеэ и Харри Лилль. Фото: Eero Vabamägi

Сегодня в Таллинне начинается этап Кубка мира по керлингу среди смешанных пар. В ледовом холле Тондираба выступят лучшие команды мира, в том числе и находящаяся на вершине рейтинговой таблицы пара из Швейцарии.

Эстонию представят Марие Калдвеэ и Харри лилль – наша пара находится на третьем месте мирового рейтинга.

Состязание двух сильнейших пар мира наверняка превратится в увлекательное сражение. Например, в декабре прошлого года в финале Большого шлема, который проводился в Канаде, эстонцы обыграли швейцарцев – а уж паре Дженни Перре-Мартин Риос есть что предъявить – среди прочих побед у них имеется и серебряная олимпийская медаль.

Для нашей пары этот турнир является последней репетицией накануне стартующего в конце следующей недели чемпионата Эстонии по керлингу, на котором они будут защищать свой титул.

Этап Кубка мира по керлингу среди смешанных пар WCT Tallinn Masters Mixed Doubles пройдет в Таллинне в седьмой раз и в нем примет участие 18 команд – это максимальное количество участников, которые может принять ледовых холл Тондираба.

К нам приедут спортсмены из Финляндии, Литвы, Швейцарии, Австрии, Голландии, Норвегии и Италии. Эстонию будут представлять шесть команд, среди которых как известные команды, неоднократно доказывавшие свой высокий уровень на ммеждународных соревнвоаниях, так и начинающие пары.

Из эстонских команд мы увидим смешанные пары Мари Калдвее и Харри Лилл, Кайди Эльмик и Михаил Власов, Трийн Мэдиссон и Карл Кукнер, Олев Гудовски и Дарья Гудовски, Анна Громова и Эркки Лилл и Кэти Вивьен Вахи и Мартен Падама.

Соревнования начнутся сегодня, победители будут объявлены в воскресенье вечером.

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