Полиция предупреждает о распространяющемся в Эстонии обмане, когда мошенники предлагают услуги по уборке.
«Вы выиграли!»: жителей Эстонии предупреждают о новой схеме мошенничества
«Вы выиграли!»: жителей Эстонии предупреждают о новой схеме мошенничества
Человеку звонят и сообщают, что он по счастливой случайности выиграл услугу по уборке. На самом деле человек не участвовал ни в каком розыгрыше и вместо «выигрыша» может стать жертвой мошенников.
Звонящие говорят на эстонском языке, полиции также известен один номер телефона, с которого звонят мошенники - он начинается с цифр 5699 664....
Полиция предупреждает не поддаваться на эту аферу и просит предупредить своих близких об этом виде мошенничества.
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