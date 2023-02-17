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«Вы выиграли!»: жителей Эстонии предупреждают о новой схеме мошенничества

Айвар Ояперв
, журналист
«Вы выиграли!»: жителей Эстонии предупреждают о новой схеме мошенничества
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Мошенники обещают вам что-то почистить, но на самом деле их цель - обмануть.
Мошенники обещают вам что-то почистить, но на самом деле их цель - обмануть. Фото: Elmo Riig

Полиция предупреждает о распространяющемся в Эстонии обмане, когда мошенники предлагают услуги по уборке.

Человеку звонят и сообщают, что он по счастливой случайности выиграл услугу по уборке. На самом деле человек не участвовал ни в каком розыгрыше и вместо «выигрыша» может стать жертвой мошенников.

Звонящие говорят на эстонском языке, полиции также известен один номер телефона, с которого звонят мошенники - он начинается с цифр 5699 664....

Полиция предупреждает не поддаваться на эту аферу и просит предупредить своих близких об этом виде мошенничества.

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