«Вы выиграли!»: жителей Эстонии предупреждают о новой схеме мошенничества

Человеку звонят и сообщают, что он по счастливой случайности выиграл услугу по уборке. На самом деле человек не участвовал ни в каком розыгрыше и вместо «выигрыша» может стать жертвой мошенников.

Звонящие говорят на эстонском языке, полиции также известен один номер телефона, с которого звонят мошенники - он начинается с цифр 5699 664....