Французские следователи обыскали дома четырех топ-менеджеров консалтинговой фирмы McKinsey в конце января в связи с подозрениями в том, что компания незаконно помогала президенту Эммануэлю Макрону в предвыборной кампании, сообщил сегодня AFP источник, знакомый с этим делом.
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Следователи обыскали дома консультантов предвыборного штаба Макрона
Следователи обыскали дома консультантов предвыборного штаба Макрона
Обыски, о которых впервые сообщается в ежедневной газете Le Parisien, связаны с двумя расследованиями утверждений о том, что компания не вела надлежащие бухгалтерские записи, связанные с кампанией, а также с фаворитизмом. Финансовые прокуроры начали расследование обвинений в ноябре.
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