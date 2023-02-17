Следователи обыскали дома консультантов предвыборного штаба Макрона

Обыски, о которых впервые сообщается в ежедневной газете Le Parisien, связаны с двумя расследованиями утверждений о том, что компания не вела надлежащие бухгалтерские записи, связанные с кампанией, а также с фаворитизмом. Финансовые прокуроры начали расследование обвинений в ноябре.