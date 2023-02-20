ФОТО ⟩ Саперы обнаружили три противотанковые мины

16 февраля в городе Тапа были обнаружены три учебные противотанковые мины. Учебные мины очень похожи на содержащие взрывчатое вещество мины.

При обнаружении взрывного устройства нельзя предполагать, что оно предназначено для учебных целей, пока это не будет подтверждено саперами.