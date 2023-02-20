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ФОТО ⟩ Саперы обнаружили три противотанковые мины

rus.postimees.ee
Саперы обнаружили три противотанковые мины
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Найденные 16 февраля в городе Тапа учебные противотанковые мины.
Найденные 16 февраля в городе Тапа учебные противотанковые мины. Фото: Päästeamet

За последнюю неделю команда саперов Восточной Эстонии получила семь вызовов, в ходе которых было обезврежено 76 взрывных устройств и один детонатор. Шесть вызовов спасатели получили в Ида-Вирумаа, и один – в Ляэне-Вирумаа.

16 февраля в городе Тапа были обнаружены три учебные противотанковые мины. Учебные мины очень похожи на содержащие взрывчатое вещество мины.

При обнаружении взрывного устройства нельзя предполагать, что оно предназначено для учебных целей, пока это не будет подтверждено саперами.

Если вы нашли взрывное устройство, то всегда должны звонить по номеру 112 и следовать полученным инструкциям. Никогда нельзя прикасаться к взрывному устройству, так как его перемещение может активировать его.

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