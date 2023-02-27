Агрессивный мужчина донимал пассажиров автобуса и напал на полицейского

По словам пресс-секретаря Ляэнеской префектуры, вчера днем ​​в полицию поступило сообщение, что в Пярну в маршрутном автобусе мужчина ведет себя неадекватно и агрессивно, в том числе не пускает других пассажиров в автобус.

Полиция отреагировала на сообщение и обнаружила соответствующего описанию 35-летнего мужчину, который размахивал руками посреди дороги возле автобусной остановки «Лийва».

При задержании он напал на патрульного полицейского, который получил легкие травмы. Полицейский смог продолжить работу.