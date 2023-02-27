Вчера, 26 февраля, днем мужчина, который беспокоил пассажиров маршрутного автобуса в Пярну, напал на полицейского, прибывшего на вызов.
Агрессивный мужчина донимал пассажиров автобуса и напал на полицейского
Агрессивный мужчина донимал пассажиров автобуса и напал на полицейского
По словам пресс-секретаря Ляэнеской префектуры, вчера днем в полицию поступило сообщение, что в Пярну в маршрутном автобусе мужчина ведет себя неадекватно и агрессивно, в том числе не пускает других пассажиров в автобус.
Полиция отреагировала на сообщение и обнаружила соответствующего описанию 35-летнего мужчину, который размахивал руками посреди дороги возле автобусной остановки «Лийва».
При задержании он напал на патрульного полицейского, который получил легкие травмы. Полицейский смог продолжить работу.
Для расследования инцидента начато производство по статье Пенитенциарного кодекса, которая касается насилия в отношении представителя власти. За такое деяние может грозить лишение свободы на срок до пяти лет.