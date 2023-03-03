Щедрость по-немецки: Lidl подарит одному из жителей Эстонии новенький BMW

«Выражение "немецкое качество" имеет для жителей Эстонии определенное значение. Это именно то, что Lidl уже целый год предлагает в Эстонии», – сказала руководитель по коммуникациям Lidl Eesti Катрин Сеппель, добавив, что, помимо кроссовера BMW X1, будет разыграно еще пять iPhone 14 и 33 подарочные карты Lidl на сумму сто евро каждая.

«Безусловно, то, как эстонцы переняли уникальный и популярный во всей Европе опыт совершения покупок в Lidl, можно назвать историей успеха. Для нас важно, что мы расширили возможности людей и, обеспечивая высокое качество товаров, смогли сохранить доступный уровень цен», – подчеркнула Сеппель.

Главный приз. Фото: Lidl

Кампания продлится в магазинах Lidl в Эстонии до 31 марта. В период проведения кампании покупателю надо делать покупки в эстонских магазинах Lidl на сумму не менее 20 евро и регистрировать чеки на сайте www.lidl.ee/loos. После регистрации чека покупатель получает право участвовать в розыгрыше призов кампании. Пользователи Lidl Plus могут скопировать цифровой чек в приложении и перейти в нем на страницу розыгрыша.