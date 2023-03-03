В марте исполнится год со дня открытия в Эстонии первых магазинов Lidl. По этому случаю предприятие проводит для покупателей кампанию, посвященную дню рождения. Ее победитель станет обладателем нового кроссовера BMW X1.
Щедрость по-немецки: Lidl подарит одному из жителей Эстонии новенький BMW
«Выражение "немецкое качество" имеет для жителей Эстонии определенное значение. Это именно то, что Lidl уже целый год предлагает в Эстонии», – сказала руководитель по коммуникациям Lidl Eesti Катрин Сеппель, добавив, что, помимо кроссовера BMW X1, будет разыграно еще пять iPhone 14 и 33 подарочные карты Lidl на сумму сто евро каждая.
«Безусловно, то, как эстонцы переняли уникальный и популярный во всей Европе опыт совершения покупок в Lidl, можно назвать историей успеха. Для нас важно, что мы расширили возможности людей и, обеспечивая высокое качество товаров, смогли сохранить доступный уровень цен», – подчеркнула Сеппель.
Кампания продлится в магазинах Lidl в Эстонии до 31 марта. В период проведения кампании покупателю надо делать покупки в эстонских магазинах Lidl на сумму не менее 20 евро и регистрировать чеки на сайте www.lidl.ee/loos. После регистрации чека покупатель получает право участвовать в розыгрыше призов кампании. Пользователи Lidl Plus могут скопировать цифровой чек в приложении и перейти в нем на страницу розыгрыша.
В кампании могут участвовать все физические лица, достигшие 18 лет и имеющие документ, удостоверяющий личность, за исключением сотрудников Lidl Eesti OÜ. Начиная с 6 марта, пять понедельников подряд один счастливчик будет выигрывать iPhone 14, кроме того, каждый понедельник будет разыгрываться не менее пяти подарочных карт Lidl на сумму сто евро. Победитель розыгрыша, которому достанется главный приз, BMW X1, определится 3 апреля.