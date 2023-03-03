Конфискация BMW не помогла: молодой водитель без прав снова сел за руль

Мартин, которому на тот момент было 17 лет, привлек внимание полиции Раквере 17 ноября прошлого года, когда патрульные остановили BMW, за рулем которого он находился. Молодой человек предъявил сотрудникам полиции водительское удостоверение с ограниченными правами вождения, но ни законного представителя, ни письменного согласия законного представителя не было. Поскольку молодой человек ранее несколько раз попадался на аналогичном правонарушении, в данном случае материалы о проступке были направлены в суд для принятия решения.

Поскольку BMW принадлежал молодому человеку, полиция потребовала конфискации автомобиля.

История дошла до суда 22 февраля. Мартин, которому только что исполнилось 18 лет, был признан виновным в нарушении правил дорожного движения и оштрафован на 80 евро. Кроме того, по решению суда у него конфискован автомобиль BMW, который уже был у него изъят и до вынесения приговора находился на закрытой полицейской стоянке на улице Крейцвальди, говорится в решении суда.

Однако все это не помешало молодому человеку снова сесть за руль. Буквально через три дня полиция снова отстранила его от вождения его за отсутствие прав. В данном случае Мартин управлял автомобилем, принадлежащим его отцу, который не прошел техосмотр.