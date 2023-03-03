В раквереском доме правосудия Вируского уездного суда к пяти суткам ареста был приговорен молодой человек, неоднократно садившийся за руль автомобиля без права управления, пишет полицейский участок Раквере на своей странице в Facebook.
Конфискация BMW не помогла: молодой водитель без прав снова сел за руль
Мартин, которому на тот момент было 17 лет, привлек внимание полиции Раквере 17 ноября прошлого года, когда патрульные остановили BMW, за рулем которого он находился. Молодой человек предъявил сотрудникам полиции водительское удостоверение с ограниченными правами вождения, но ни законного представителя, ни письменного согласия законного представителя не было. Поскольку молодой человек ранее несколько раз попадался на аналогичном правонарушении, в данном случае материалы о проступке были направлены в суд для принятия решения.
Поскольку BMW принадлежал молодому человеку, полиция потребовала конфискации автомобиля.
История дошла до суда 22 февраля. Мартин, которому только что исполнилось 18 лет, был признан виновным в нарушении правил дорожного движения и оштрафован на 80 евро. Кроме того, по решению суда у него конфискован автомобиль BMW, который уже был у него изъят и до вынесения приговора находился на закрытой полицейской стоянке на улице Крейцвальди, говорится в решении суда.
Однако все это не помешало молодому человеку снова сесть за руль. Буквально через три дня полиция снова отстранила его от вождения его за отсутствие прав. В данном случае Мартин управлял автомобилем, принадлежащим его отцу, который не прошел техосмотр.
27 февраля Мартин снова дал показания в здании суда. Его приговорили к пяти суткам ареста. «Надеемся, пребывание в тюремных стенах заставит молодого человека серьезно задуматься о своих действиях, – говорится в Facebook-аккаунте полицейского участка Раквере. – Участвуя в дорожном движении без права управления, водитель своим отсутствием знаний и опыта подвергает риску как себя, так и других участников дорожного движения. Если дорожно-транспортное происшествие произошло по вине лица, не имеющего права управления транспортным средством, страховщик имеет право требовать от него возврата выплаченной пострадавшему компенсации и расходов на устранение ущерба».