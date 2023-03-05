Экс-сотрудник Госдепа США: Польша и страны Балтии были правы в своих оценках Путина

- Россия уже начала весеннее наступление. Я думаю, что боевые действия усилятся в ближайшие месяцы. Если мы увидим, что Украина сможет сдержать и сопротивляться этому наступлению, то значение боев может возрасти. К сожалению, я считаю, что этот конфликт может не закончиться в этом году. Это будет зависеть от того, как Запад будет продолжать поставлять Украине оружие, и сможет ли Россия продолжать агрессию.

- Многие на Западе опасаются краха нынешней власти в России, так же как они опасалась краха Советского Союза. Они правы? Или Западу стоит больше прислушиваться к оппозиционным голосам Гарри Каспарова и Михаила Ходорковского, которые призывают не опасаться этого?

- Это зависит от того, что иметь в виду под "крахом России". Если Россия распадется на отдельные части как СССР, я бы этого опасалась - из-за ядерного оружия и нестабильности, которую это может создать. Но я не думаю, что России угрожает крах. Возможен вариант, если Путин вдруг сойдет со сцены. Тогда наверняка будет борьба за власть в России. На это уйдет время. Сталин умер в 1953 году, у Хрущева ушло около пяти лет на консолидацию власти в СССР. Будет период нестабильности, но не стоит и преувеличивать обеспокоенность по поводу возможного краха России.