Видео ⟩ Смотрите, как дешевый дрон уничтожает дорогие российские ракетные комплексы в Украине

Дрон-камикадзе стоимостью в несколько десятков или несколько сотен тысяч евро находит ракетные комплексы стоимостью в миллионы евро по координатам, полученным от разведывательного беспилотника, и может успешно их уничтожать.

На опубликованном в Twitter видеоролике запечатлено попадание по двум российским ракетным комплексам: ТОР-М2 и С-300.

Nice. Kamikaze drones worth tens of thousands of dollars destroy multi million systems TOR-M2 and S-300 💪



Cost effective ratio 🙅🏻‍♂️ pic.twitter.com/VLcgvTcnhi — NOËL 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) March 9, 2023

Неизвестно, какой тип боеприпаса использовался при нападении, но несколько фрагментов видео намекают на интерфейс подаренного США дрона Switchblade. Эти управляемые или самонаводящиеся дроны передают видео в режиме реального времени, а оператор потом может указать, куда именно должен наносится удар. Видео обычно транслируется до последнего момента, пока дрон-смертник не взорвется.

Ракетный комплекс С-300. Фото: Vitaly V. Kuzmin / Wikimedia Commons

Ракетный комплекс С-300, показанный на видео, создавался еще при СССР, но в настоящее время активно используется Россией на Украине, так как запасы ракет С-300 очень велики, и Россия планирует перейти на более новый ракетный комплекс С-400 для ПВО. Однако боеприпасы С-300 могут применяться и для поражения наземных целей на расстоянии до 150 километров.

Зенитный ракетный комплекс малой дальности Tор-M2. Фото: Dmitriy Fomin / Wikimedia Commons