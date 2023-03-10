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Видео ⟩ Смотрите, как дешевый дрон уничтожает дорогие российские ракетные комплексы в Украине

rus.postimees.ee
Смотрите, как дешевый дрон уничтожает дорогие российские ракетные комплексы в Украине
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Кадр с камеры дрона.
Кадр с камеры дрона. Фото: kaader videost / SBU

В то время как Россия пытается использовать иранские беспилотники для уничтожения очень дорогих и важных гражданских объектов, таких как электростанции, Украина также способна дать пропорциональный ответ, уничтожив ценную российскую наступательную технику дешевыми боеприпасами.

Дрон-камикадзе стоимостью в несколько десятков или несколько сотен тысяч евро находит ракетные комплексы стоимостью в миллионы евро по координатам, полученным от разведывательного беспилотника, и может успешно их уничтожать.

На опубликованном в Twitter видеоролике запечатлено попадание по двум российским ракетным комплексам: ТОР-М2 и С-300.

Неизвестно, какой тип боеприпаса использовался при нападении, но несколько фрагментов видео намекают на интерфейс подаренного США дрона Switchblade. Эти управляемые или самонаводящиеся дроны передают видео в режиме реального времени, а оператор потом может указать, куда именно должен наносится удар. Видео обычно транслируется до последнего момента, пока дрон-смертник не взорвется.

Ракетный комплекс С-300.
Ракетный комплекс С-300. Фото: Vitaly V. Kuzmin / Wikimedia Commons

Ракетный комплекс С-300, показанный на видео, создавался еще при СССР, но в настоящее время активно используется Россией на Украине, так как запасы ракет С-300 очень велики, и Россия планирует перейти на более новый ракетный комплекс С-400 для ПВО. Однако боеприпасы С-300 могут применяться и для поражения наземных целей на расстоянии до 150 километров.

Зенитный ракетный комплекс малой дальности Tор-M2.
Зенитный ракетный комплекс малой дальности Tор-M2. Фото: Dmitriy Fomin / Wikimedia Commons

Боекомплект ТОР-М2 обычно составляет восемь ракет 9М331 или 16 ракет 9М338. Они имеют дальность полета 16 км, максимальную высоту 10 км и максимальную скорость 1000 м/с. Система способна очень быстро произвести запуск ракеты.

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