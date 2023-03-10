В то время как Россия пытается использовать иранские беспилотники для уничтожения очень дорогих и важных гражданских объектов, таких как электростанции, Украина также способна дать пропорциональный ответ, уничтожив ценную российскую наступательную технику дешевыми боеприпасами.
Видео ⟩ Смотрите, как дешевый дрон уничтожает дорогие российские ракетные комплексы в Украине
Дрон-камикадзе стоимостью в несколько десятков или несколько сотен тысяч евро находит ракетные комплексы стоимостью в миллионы евро по координатам, полученным от разведывательного беспилотника, и может успешно их уничтожать.
На опубликованном в Twitter видеоролике запечатлено попадание по двум российским ракетным комплексам: ТОР-М2 и С-300.
Nice. Kamikaze drones worth tens of thousands of dollars destroy multi million systems TOR-M2 and S-300 💪— NOËL 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) March 9, 2023
Cost effective ratio 🙅🏻♂️ pic.twitter.com/VLcgvTcnhi
Неизвестно, какой тип боеприпаса использовался при нападении, но несколько фрагментов видео намекают на интерфейс подаренного США дрона Switchblade. Эти управляемые или самонаводящиеся дроны передают видео в режиме реального времени, а оператор потом может указать, куда именно должен наносится удар. Видео обычно транслируется до последнего момента, пока дрон-смертник не взорвется.
Ракетный комплекс С-300, показанный на видео, создавался еще при СССР, но в настоящее время активно используется Россией на Украине, так как запасы ракет С-300 очень велики, и Россия планирует перейти на более новый ракетный комплекс С-400 для ПВО. Однако боеприпасы С-300 могут применяться и для поражения наземных целей на расстоянии до 150 километров.
Боекомплект ТОР-М2 обычно составляет восемь ракет 9М331 или 16 ракет 9М338. Они имеют дальность полета 16 км, максимальную высоту 10 км и максимальную скорость 1000 м/с. Система способна очень быстро произвести запуск ракеты.