Погранполиция не пустила в Молдову члена ЧВК «Вагнер»

Пограничная полиция Молдовы не пустила в страну представителя российской частной военной кампании (ЧВК) «Вагнер». Об этом в воскресенье, 12 марта, сообщило издание NewsMaker.

«Обмен информацией позволил нам выявить в потоке пассажиров в аэропорту Кишинева гражданина, идентифицированного как представитель ЧВК из России (»Вагнер«)», - сообщили в полиции. Мужчина прибыл в Молдову на самолете. Как свидетельствуют фотографии NewsMaker, у него - паспорт гражданина РФ, а среди многочисленных татуировок на теле - череп, который, в частности, изображен на эмблеме «Группы Вагнера».

«Его не пустили в страну и вернули самолетом в государство, из которого он вылетел», - добавили в полиции.

Поток прибывающих в Молдову иностранных граждан вырос

По данным пограничников, за сутки поток прибывающих в Молдову вырос - въехали более 23,8 тыс. человек, преимущественно - иностранцы, из которых почти 5 тыс. - граждане Украины.

В полиции отметили, что за последнюю неделю не пустили в страну 182 иностранных граждан и 46 единиц транспорта. По информации пограничников, 165 из этих лиц нарушили молдавское пограничное и миграционное законодательство.

Полиция предупредила о возможных массовых беспорядках

Правоохранительные органы предупредили о возможных массовых беспорядках на акции протеста 12 марта, которую организует оппозиционная проросийская партия «Шор».