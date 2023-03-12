Вс, 12.03.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

В результате пожара в Рапламаа погиб человек

rus.postimees.ee
В результате пожара в Рапламаа погиб человек
Facebook Messenger LinkedIn Telegram Twitter
Comments
Пожарная машина. Фотография является иллюстративной.
Пожарная машина. Фотография является иллюстративной. Фото: Madis Veltman

Сегодня в 17:36 в Центр тревоги поступила информация, что в поселке Хагуди волости Рапла горит одноквартирный дом и что, по первоначальной информации, в доме мог находиться человек. Спасатели обнаружили в горящем доме тело человека.

Спасатели также обнаружили на лестнице горящего дома мужчину, который пострадал от огня и был доставлен в больницу на машине скорой помощи.

Прибывшие на место происшествия спасатели немедленно приступили к тушению пожара и ликвидации дыма. В тушении принимали участие спасатели из Рапла, Кохила, Мярьямаа, Тыдва, Кехтна и добровольцы-спасатели Кехтна. В 18:26 пожар был локализован. В настоящее время продолжаются работы по окончательному тушению. Причины пожара будут установлены в ходе дальнейших разбирательств.

Спасательная служба напоминает, что работающий детектор дыма поможет обнаружить пожар на ранней стадии и позволит безопасно эвакуироваться из здания.

Ключевые слова
Наверх