Сегодня в 17:36 в Центр тревоги поступила информация, что в поселке Хагуди волости Рапла горит одноквартирный дом и что, по первоначальной информации, в доме мог находиться человек. Спасатели обнаружили в горящем доме тело человека.
В результате пожара в Рапламаа погиб человек
В результате пожара в Рапламаа погиб человек
Спасатели также обнаружили на лестнице горящего дома мужчину, который пострадал от огня и был доставлен в больницу на машине скорой помощи.
Прибывшие на место происшествия спасатели немедленно приступили к тушению пожара и ликвидации дыма. В тушении принимали участие спасатели из Рапла, Кохила, Мярьямаа, Тыдва, Кехтна и добровольцы-спасатели Кехтна. В 18:26 пожар был локализован. В настоящее время продолжаются работы по окончательному тушению. Причины пожара будут установлены в ходе дальнейших разбирательств.
Спасательная служба напоминает, что работающий детектор дыма поможет обнаружить пожар на ранней стадии и позволит безопасно эвакуироваться из здания.