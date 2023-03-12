В результате пожара в Рапламаа погиб человек

Спасатели также обнаружили на лестнице горящего дома мужчину, который пострадал от огня и был доставлен в больницу на машине скорой помощи.

Прибывшие на место происшествия спасатели немедленно приступили к тушению пожара и ликвидации дыма. В тушении принимали участие спасатели из Рапла, Кохила, Мярьямаа, Тыдва, Кехтна и добровольцы-спасатели Кехтна. В 18:26 пожар был локализован. В настоящее время продолжаются работы по окончательному тушению. Причины пожара будут установлены в ходе дальнейших разбирательств.