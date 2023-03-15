Швеция вступит в НАТО после Финляндии – допустили в Стокгольме

«Сейчас не Москва просит Эрдогана о чем-то, а наоборот. Он показывает бескомпромиссность по отношению к Москве. Буквально вчера мы узнали, что корабли Тихоокеанского флота России возвращаются во Владивосток. Они развернулись возле Босфора и пошли назад. А они там очень долго ждали прохода через Босфор. Но Турция еще в марте сказала, что не будет пускать через Босфор ни российские, ни украинские военные корабли, потому что не хочет эскалации конфликта. Видимо, Москва думала, что будет сделано исключение. Но исключение не сделано, - отмечал в конце 2022 года в интервью Rus.Postimees автор центра Карнеги Кирилл Кривошеев. - Эрдоган никогда не был так силен во всем мире. Никогда не мог так уверенно диктовать свои условия Москве, чтобы она действительно его слушала. Сейчас сложно сказать, что вообще может сделать Эрдоган, чтобы Москва была вынуждена как-то ему жестко отвечать».