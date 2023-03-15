Премьер Швеции Ульф Кристерссон признал, что его страна может вступить в НАТО после Финляндии. В Хельсинки о раздельном вхождении в северо-атлантический альянс из-за позиции Турции говорили еще в январе. Затягивает решение вопроса и Венгрия.
Швеция вступит в НАТО после Финляндии – допустили в Стокгольме
Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что вероятность присоединения Финляндии к НАТО раньше Швеции возросла.
«В последние недели мы столкнулись с тем, что вероятность того, что это произойдет в разное время, увеличилась», - цитирует Reuters в среду, 15 марта, шведского премьера.
Заявление Кристерссона прозвучало перед отъездом с официальным визитом в Германию и после того, как были возобновлены консультации с Анкарой по этому вопросу.
Диалог об условиях согласия Турции на расширение НАТО был прерван после провокации правых радикалов, которые в январе сожгли Коран перед диппредставительством Анкары в Стокгольме. Тогда президент Турции заявил, что «Швеции не стоит больше ждать поддержки». Поджог Корана произошел после того, как Ульф Кристерссон заявил о невозможности выполнения требований Анкары. Генсек НАТО Йенс Столтенберг тогда раскритиковал радикальную позицию Турции.
Скандал с поджогом Корана вынудил Финляндию готовиться к вхождению в НАТО без Швеции, хотя изначально власти этих скандинавских и в недавнем прошлом традиционно нейтральных в вопросах военных союзов стран заявляли о синхронности всех действий по вхождению в альянс.
Турция продолжает добиваться выдачи из Швеции представителей курдской оппозиции, которых Анкара считает террористами. Стокгольм, после выдачи одного человека в конце 2022 года, эту практику развивать не спешит. В то же время, шведский парламент готовится принять новый закон о борьбе с терроризмом.
«В конце концов, вопрос не в том, станет ли Швеция членом НАТО, а в том, когда», - добавил к своему сегодняшнему заявлению премьер Швеции Кристерссон.
Премьер Швеции: «Размещать ядерное оружие на нашей территории в мирное время вполне возможно»
В настоящее время Турция и Венгрия остаются единственными странами НАТО, которые еще не одобрили вступление Швеции и Финляндии в альянс. По уставу альянса включение новых членов возможно только при единогласном одобрении всеми действующими членами.
Диалог Анкары со Стокгольмом возобновился в 2023 году после личного визита генсека НАТО Йенса Столтенберга в Турцию в середине февраля.
На этом фоне депутаты правящей партии Венгрии намерены продолжать затягивание ратификации заявок Хельсинки и Стокгольма по вхождению в НАТО. Оппозиционеры в венгерском парламенте сообщают, что правящая партия намерена отложить ближайшее заседание.
«Парламентская группа примет решение о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО после того, как делегация законодателей (посетившая две страны) представит отчет об этом визите», - цитирует в среду Reuters заявление парламентского большинства.
Издание связывает затягивание ратификации заявок Хельсинки и Стокгольма с тупиком в переговорах Будапешта с Еврокомиссией по поводу выделения Венгрии средств ЕС. В феврале премьер Венгрии Виктор Орбан обвинил Финляндию и Швецию в распространении «откровенной лжи» о демократии и верховенстве закона в Венгрии.
Ранее эксперты Rus.Postimees оценивали вероятность влияния Москвы на позиции Турции и Венгрии.
«Сейчас не Москва просит Эрдогана о чем-то, а наоборот. Он показывает бескомпромиссность по отношению к Москве. Буквально вчера мы узнали, что корабли Тихоокеанского флота России возвращаются во Владивосток. Они развернулись возле Босфора и пошли назад. А они там очень долго ждали прохода через Босфор. Но Турция еще в марте сказала, что не будет пускать через Босфор ни российские, ни украинские военные корабли, потому что не хочет эскалации конфликта. Видимо, Москва думала, что будет сделано исключение. Но исключение не сделано, - отмечал в конце 2022 года в интервью Rus.Postimees автор центра Карнеги Кирилл Кривошеев. - Эрдоган никогда не был так силен во всем мире. Никогда не мог так уверенно диктовать свои условия Москве, чтобы она действительно его слушала. Сейчас сложно сказать, что вообще может сделать Эрдоган, чтобы Москва была вынуждена как-то ему жестко отвечать».
Тесное сотрудничество Москвы и Будапешта сохраняется, несмотря на давление на Венгрию из Брюсселя, отмечал в интервью Rus.Postimees директор Центра демократических принципов и ассоциированный научный сотрудник Университета Вены в Австрии Антон Шеховцов.
«Венгрия постоянно изымает в свою пользу запреты из общесанкционных списков ЕС. Полностью защищают свою атомную энергетику. "Росатом" строит в Венгрии два новых энергоблока АЭС "Пакш". Это все сохраняется. И это помогает Орбану оставаться у власти. Защищая свои интересы, Орбан фактически занимается вредительством в отношении Украины, - говорил эксперт по вопросам российского влияния в ЕС. - Не думаю, что отношения Будапешта и Москвы сильно изменятся в ближайшем будущем».