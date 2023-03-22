В Госсуд поступило 15 жалоб на выборы

У Госсуда семь рабочих дней на рассмотрение жалоб начиная со дня их передачи в суд. Таким образом, решение по всем находящимся сейчас на рассмотрение жалобам должны принять не позднее конца следующей недели. В то же время, этот срок может быть немного продлен, например, если потребуется уточнить содержание жалобы.