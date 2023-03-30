В этом сезоне в Эстонии от гриппа скончались уже 54 человека

Согласно зарегистрированным данным выборочного исследования острых респираторных заболеваний верхних дыхательных путей (сентинельный мониторинг), интенсивность заболевания можно оценить как среднюю, распространение вирусов гриппа и SARS-CoV-2 - как обширное. Общая заболеваемость остается стабильной.

По данным сентинельного мониторинга, 47,7% проб оказались положительными в отношении гриппоподобных вирусов. Доля вирусов гриппа В составляет 21,1%. На долю метапневмовируса человека (hMPV), аденовирусов и вирусов SARS-Cov-2 приходится по 5,3%, а на доля риновирусов - 10,5% от всех положительных сентинельных проб.

В лаборатории были подтверждены 147 случаев заболевания гриппом, в том числе 43 - вирусом гриппа А и 104 - гриппа В. Доминирующим является подтип Victoria вируса гриппа B.

По сравнению с прошлой неделей, заболеваемость гриппом выросла на 49%. Почти половина заболевших - дети до 15 лет.

По данным Центра инфосистем здоровья и благополучия (TEHIK), из-за гриппа в госпитализации нуждались 25 пациентов. С начала сезона из-за гриппа были госпитализированы 1154 человека. 69,7% из них были старше 50 лет.

Согласно окончательно подтвержденным данным из регистра причин смерти Института развития здравоохранения, в этом сезоне от гриппа скончались 54 человека в возрасте от 9 до 97 лет.

В течение недели были подтверждены 1764 случая COVID-19. По сравнению с минувшей неделей общее число зарегистрированных случаев COVID-19 снизилось на 18%. Количество очагов, зарегистрированных в домах попечения, несколько увеличилось, но число выявленных в них больных осталось на прежнем уровне по сравнению с прошлой неделей.

По состоянию на утро среды в больнице находилось 139 пациентов с COVID-19, 58 из которых нуждались в госпитализации из-за симптоматического COVID-19. За неделю скончались восемь человек в возрасте 69-90 лет, у всех были серьезные сопутствующие заболевания.