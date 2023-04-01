Зеленский рассказал, в каком случае может представить конец войны с РФ за столом переговоров

«Конечно, будет фиксакция окончания войны. Но только за этим большим столом, где будут сидеть порядочные государства, представитель РФ - мне сложно сказать, кто в то время это будет - который без боя сначала выведет все войска с нашей территории. Тогда начинается дипломатический формат. А если мы силой будем выбивать их всех до конца, с такими людьми не о чем говорить в целом. Потому что мы потеряем людей. Будет много жертв. О чем с этими людьми в целом говорить? Они должны быть изолированными и нерукопожатными. Вот и все», - сказал он.