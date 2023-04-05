Вадим Белобровцев покидает пост вице-мэра Таллинна

Вице-мэр Таллинна Вадим Белобровцев сообщил на своей странице в Facebook, что покидает свой пост и отправляется работать в Рийгикогу. Свое решение он обосновал следующим образом:
«Дорогие друзья! Иногда в жизни каждого из нас наступает момент, когда нужно принимать большие и непростые решения. В моей работе подобное случается нередко, но данный случай стоит особняком: второй раз с 2019 года я должен решить, оставаться в городе или идти в парламент, мандат на работу в котором я получил от более чем 3200 избирателей.
Это действительно трудный выбор, но его приходится делать. Четыре года назад я решил остаться на посту вице-мэра: к тому времени я проработал в этой должности меньше полутора лет, поэтому многое только начиналось, и я посчитал неправильным бросать все на столь раннем этапе и уходить в парламент. Думаю, это было верное решение, о чем говорит и значительный рост числа моих избирателей за последние четыре года. За это время в городе было сделано немало, и теперь, как мне кажется, я могу оглядываться на этот период со спокойной душой, а то и с определенным чувством удовлетворения за проделанную работу. Надеюсь, так кажется не только мне.
На сегодня я проработал вице-мэром почти пять с половиной лет, а общий стаж моей работы в городе – около девяти лет. Время действительно бежит незаметно... Получается, что среди действующих вице-мэров столицы у меня самый длительный стаж. И я решил, что для меня настало время перемен. Я отправляюсь работать в Рийгикогу.
Решение это принималось не за один день и даже не за одну неделю. Я спрашивал совета у целого ряда людей, взвешивал все «за» и «против». И в итоге пришел к тому, что сегодня правильным будет такое решение. Надеюсь, что через четыре года я смогу это подтвердить так же, как делаю это сейчас в отношении 2019 года. Также надеюсь, что мои избиратели, своими голосами предоставившие мне парламентский мандат, одобрят этот шаг. Ведь в Рийгикогу я, в первую очередь, буду отстаивать их интересы.
Позже будет еще отдельный пост благодарности за проведенные в мэрии годы, ибо работа вице-мэра свела меня с огромным количеством прекрасных людей. И эти годы – как на посту старейшины Кристийне, так и вице-мэра Таллина – я буду вспоминать с теплом и любовью. Смею надеяться, найдутся и те, кто и меня вспомнит добрым словом. Но! Это вовсе не пост прощания: конец одного пути – это начало другого, так что все только продолжается!»