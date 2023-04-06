Жители Эстонии считают, что их нынешнее жилье находится в плохом состоянии

«При взгляде на средний эстонский многоквартирный дом, средний возраст которого составляет уже полвека, совершенно понятно, почему люди все чаще ищут новую полноценную жилую среду, – сказал менеджер по продажам и маркетингу Bonava Eesti Лаури Лааноя. – Наш опыт показывает, что семьи с детьми особенно ценят хорошо продуманные дворовые территории и следят за тем, чтобы при планировании для жителей были созданы различные возможности проведения досуга».

Помимо того, что существующее жилье не соответствует ожиданиям людей, 20% респондентов заявили, что вид из их окон также не слишком привлекателен. В районах старых многоквартирных домов мы видим, что неподалеку могут быть спроектированы парковая зона или детская площадка, но продуманного пространства для отдыха между жилыми домами просто нет. Также постоянно не хватает парковочных мест для автомобилей, а пешеходные и велосипедные дорожки не всегда благоустроены. В то же время, по данным Департамента статистики Эстонии, очень большое количество семей страны (70,8%) живут именно в многоквартирных домах.