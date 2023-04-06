На границе в Нарве развернули восемь человек

«Наиболее распространенными причинами отказа в пересечении границы можно назвать то , что иностранцы не имеют соответствующих документов для въезда, они дают неясные показания о цели поездки или во время разговора устанавливается, что человек может представлять угрозу общественному порядку или безопасности нашей страны», – сообщили в Идаской префектуре.