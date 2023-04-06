На границе в Нарве развернули восемь человек

Вчера, 5 апреля, на пограничном пункте Нарва-1 пяти гражданам России, двум гражданам Украины и одному гражданину Молдавии запретили въезд в Эстонию.
«Наиболее распространенными причинами отказа в пересечении границы можно назвать то , что иностранцы не имеют соответствующих документов для въезда, они дают неясные показания о цели поездки или во время разговора устанавливается, что человек может представлять угрозу общественному порядку или безопасности нашей страны», – сообщили в Идаской префектуре.
Для указанных выше восьми человек был оформлен запрет на въезд, их направили обратно в Россию.