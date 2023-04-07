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В субботу партии представят обзор коалиционного соглашения

BNS
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Руководители ведущих коалиционные переговоры партий: Лаури Ляэнеметс (Социал-демократическая партия), Кая Каллас (Партия реформ) и Лаури Хуссар («Ээсти 200»).
Руководители ведущих коалиционные переговоры партий: Лаури Ляэнеметс (Социал-демократическая партия), Кая Каллас (Партия реформ) и Лаури Хуссар («Ээсти 200»). Фото: Sander Ilvest

Ведущие коалиционные переговоры Партия реформ, Социал-демократическая партия и «Ээсти 200» в субботу представят обзор коалиционного соглашения.

Прежде всего в 12 часов пройдет заседание правления Партии реформ, а в 12:30 лидер Партии реформ Кая Каллас объявит состав правительственной делегации.

В 13 часов начнется заседание собрания уполномоченных Партии реформ, а в 16 часов пройдет пресс-конференция лидеров партий о коалиционном договоре.

Ранее министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс (СДПЭ) подтвердил ERR, что министерские должности будут распределены пропорционально и многое будет реорганизовано.

Партия реформ получит семь портфелей, а Социал-демократы и «Ээсти 200» - по три министерских поста. Точное распределение пока официально не объявлено, но, по словам Ляэнеметса, соцдемы получат портфели министра здоровья, министра по региональным делам и министра внутренних дел.

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