В субботу партии представят обзор коалиционного соглашения

Ведущие коалиционные переговоры Партия реформ, Социал-демократическая партия и «Ээсти 200» в субботу представят обзор коалиционного соглашения.
Прежде всего в 12 часов пройдет заседание правления Партии реформ, а в 12:30 лидер Партии реформ Кая Каллас объявит состав правительственной делегации.
В 13 часов начнется заседание собрания уполномоченных Партии реформ, а в 16 часов пройдет пресс-конференция лидеров партий о коалиционном договоре.
Ранее министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс (СДПЭ) подтвердил ERR, что министерские должности будут распределены пропорционально и многое будет реорганизовано.
Партия реформ получит семь портфелей, а Социал-демократы и «Ээсти 200» - по три министерских поста. Точное распределение пока официально не объявлено, но, по словам Ляэнеметса, соцдемы получат портфели министра здоровья, министра по региональным делам и министра внутренних дел.
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