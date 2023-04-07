В субботу партии представят обзор коалиционного соглашения

Прежде всего в 12 часов пройдет заседание правления Партии реформ, а в 12:30 лидер Партии реформ Кая Каллас объявит состав правительственной делегации.

В 13 часов начнется заседание собрания уполномоченных Партии реформ, а в 16 часов пройдет пресс-конференция лидеров партий о коалиционном договоре.

Ранее министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс (СДПЭ) подтвердил ERR, что министерские должности будут распределены пропорционально и многое будет реорганизовано.