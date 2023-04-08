Новое правительство полностью изменит систему семейных пособий

Законопроект о семейных пособиях был принят в конце прошлого года голосами, в частности, социал-демократов и Партии реформ.

С 1 января этого года законом увеличено пособие на первого и второго ребенка с 60 евро до 80 евро в месяц и пособие на ребенка одинокого родителя с 19,18 евро также до 80 евро.