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Новое правительство полностью изменит систему семейных пособий

rus.postimees.ee
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Монеты.
Монеты. Фото: Arvo Meeks / Lõuna-Eesti Postimees

Новая правительственная коалиция собирается изменить недавно установленную систему семейных пособий, уменьшив пособия многодетным семьям, а также отменив индексацию и плавный выход, пишет новостной портал ERR.

«В законе о семейных пособиях есть планы отменить индексацию, отменить плавный выход», - сказала премьер-министр Кая Каллас.

Каллас отметила, что в планах также сокращение пособий многодетным семьям.

Законопроект о семейных пособиях был принят в конце прошлого года голосами, в частности, социал-демократов и Партии реформ.

С 1 января этого года законом увеличено пособие на первого и второго ребенка с 60 евро до 80 евро в месяц и пособие на ребенка одинокого родителя с 19,18 евро также до 80 евро.

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