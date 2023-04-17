Известнейшего легкоатлета приговорили к 10 годам тюрьмы за изнасилование

Участник Олимпийских игр 2016, золотой призер Африканских игр 2015 южноафриканский легкоатлет Лебоганг Шанге получил тяжелое наказание. Его приговорили к 10 годам лишения свободы за изнасилование и еще шести месяцам за нападение.
Решение вынес суд города Эвандер – в 2019 году легкоатлет, выступавший в спортивной ходьбе, был арестован за нападение на женщину. Тогда же он был заключен под стражу, но суд вынес решение только сейчас. Кстати, в 2019 году он также был был дисквалифицирован на четыре года за допинг — в его пробе был обнаружен анаболический стероид тренболон.
Лебогангу Шанге 32 года, на чемпионате мира 2017 года он занял четвертое место на дистанции 20 км, он является обладателем золотой медали Африканских игр‑2015, также завоевал золото на чемпионате Африки‑2014, участвовал в Олимпийских играх‑2016.