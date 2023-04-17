Известнейшего легкоатлета приговорили к 10 годам тюрьмы за изнасилование

Решение вынес суд города Эвандер – в 2019 году легкоатлет, выступавший в спортивной ходьбе, был арестован за нападение на женщину. Тогда же он был заключен под стражу, но суд вынес решение только сейчас. Кстати, в 2019 году он также был был дисквалифицирован на четыре года за допинг — в его пробе был обнаружен анаболический стероид тренболон.