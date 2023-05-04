«В этом заключается стиль Партии реформ»: политики прокомментировали разразившийся в горсобрании скандал

«Фракция EKRE Таллиннского горсобрания проголосовала за то, чтобы Андрей Канте стал вице-мэром, поскольку мы сочли, что человек, который руководит двумя школами в Таллинне и ежедневно знаком с проблемами образования, достаточно хорошо знает, как переводить школы на эстонский язык обучения и какие при этом могут возникнуть трудности», – резюмировал он.

Йоэль Йессе. Фото: Erakogu

По словам председателя фракции «Ээсти 200» Йоэля Йессе, в любой ситуации, когда мы общаемся с другим лицом или говорим о третьем лице, мы всегда должны оставаться вежливыми и уважительными в своих словах и действиях и не должны дискриминировать другое лицо на основании его национальности, родного языка или любых других качеств.

Заместитель председателя фракции Партии Реформ в Таллиннском горсобрании Сандер Андла заявил, что в настоящее время их больше всего беспокоит пассивность Таллиннской городской управы в подготовке перехода на эстоноязычное образование. «Мы неоднократно спрашивали мэра Таллинна Кылварта, а также бывшего вице-мэра по вопросам образования Вадима Белобровцева, как продвигается дело, и в их ответах всегда отражалось отторжение к этой реформе», – сказал он.

Сандер Андла. Фото: Reformierakond