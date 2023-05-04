20 апреля в Таллиннском городском собрании состоялось голосование о назначении на пост вице-мэра Таллинна по вопросам образования Андрея Канте. Непосредственно перед голосованием депутаты могли задать свои вопросы мэру Таллинна, в ходе чего между представителем столичной оппозиции и Михаилом Кылвартом возникла словесная перепалка.
«В этом заключается стиль Партии реформ»: политики прокомментировали разразившийся в горсобрании скандал
Один из вопросов мэру Михаилу Кылварту (Центристская партия) задала представитель оппозиции Таллиннского городского собрания Юлле Раясалу (Партия реформ), которая поинтересовалась у Кылварта, почему именно Канте был выбран на эту должность: «Уважаемый мэр, у меня вопрос по поводу... так называемого Андрея Канте. Так называемого именно потому, что мы сейчас будем голосовать за его назначение на пост вице-мэра. А вопрос у меня к господину мэру: это всегда делается намеренно, что таллиннскую образовательную жизнь курирует вице-мэр именно русскоязычного происхождения? Я следила за его интервью, и я не вижу энтузиазма, а нам предстоит переход на эстоноязычное образование, что уже принято законом. Прежде всего это касается детских садов. С 2024 года...»
«Уважаемый член городского собрания, я не представляю, чтобы я позволил себе такое высказывание как "так называемая Юлле Раясалу". Я это себе точно не позволил бы, и поэтому я обращаюсь к вам "уважаемый член городского собрания Юлле Раясалу"», – ответил Кылварт, а также добавил, не представляет, чтобы, например, в Конгрессе США кто-то спросил, почему кандидат в президенты страны – чернокожий.
Rus.Postimees поинтересовался у председателей фракций столичного горсобрания, насколько подобные реплики уместны для политика с точки зрения этики и политической культуры.
Как отметил в своем комментарии председатель фракции EKRE в столичном горсобрании Март Каллас, инцидент, имевший место на заседании 20 апреля, можно назвать очень досадным. «Переходить на личности с подобным вопросом и использовать подобную лексику – в этом заключается стиль Партии реформ!» – сказал он.
«Фракция EKRE Таллиннского горсобрания проголосовала за то, чтобы Андрей Канте стал вице-мэром, поскольку мы сочли, что человек, который руководит двумя школами в Таллинне и ежедневно знаком с проблемами образования, достаточно хорошо знает, как переводить школы на эстонский язык обучения и какие при этом могут возникнуть трудности», – резюмировал он.
По словам председателя фракции «Ээсти 200» Йоэля Йессе, в любой ситуации, когда мы общаемся с другим лицом или говорим о третьем лице, мы всегда должны оставаться вежливыми и уважительными в своих словах и действиях и не должны дискриминировать другое лицо на основании его национальности, родного языка или любых других качеств.
Заместитель председателя фракции Партии Реформ в Таллиннском горсобрании Сандер Андла заявил, что в настоящее время их больше всего беспокоит пассивность Таллиннской городской управы в подготовке перехода на эстоноязычное образование. «Мы неоднократно спрашивали мэра Таллинна Кылварта, а также бывшего вице-мэра по вопросам образования Вадима Белобровцева, как продвигается дело, и в их ответах всегда отражалось отторжение к этой реформе», – сказал он.
По словам Андла, настроение городских властей не изменилось и после того, как в конце прошлого года Рийгикогу принял закон, на основании которого в следующем году начинается переход на эстоноязычное образование. «Из сообщений мэра Таллинна у меня сложилось впечатление, что подготовка перехода к обучению на эстонском языке является обязанностью только государства и что Таллинн как владелец школ не должен многого делать. В случае нового вице-мэра в сфере образования очень важно, что его первые комментарии о том, как трудно полностью перейти на эстонское образование, вызывают беспокойство», – заявил он.
«К сожалению, здесь видно нежелание руководства города заниматься этим вопросом, и это проблема, потому что от успешного осуществления перехода на обучение на эстонском языке зависит будущее многих молодых жителей столицы. Нельзя не отметить, что переход на эстоноязычное образование – это желание родителей, в том числе родителей детей, родным языком которых является русский. Таллинн должен сотрудничать с государством в переходе на эстоноязычное образование, а не играть роль стороннего критика», – резюмировал депутат.
Председатель фракции Центристской партии Калле Кландорф также осудил высказывания оппозиционного политика. «Юлле Раясалу, член фракции Партии реформ, к сожалению, нарушила статью 12 Конституции Эстонской Республики, где сказано, что никто не может быть подвергнут дискриминации из-за его национальной, расовой принадлежности, цвета кожи, пола, языка, происхождения, вероисповедания, политических или иных убеждений, а также имущественного и социального положения или по другим обстоятельствам», – отметил он.
«Также запрещено и преследуется по закону разжигание ненависти, насилия и дискриминации между слоями общества. К сожалению, Раясалу поступила именно так, необоснованно дискриминируя нового вице-мэра Андрея Канте. Суть комментария Раясалу заключалась в том, что Канте не подходит на должность вице-мэра по вопросам образования, так как его родной язык – русский», – сказал Кландорф.
Кландорф также отметил, что Андрей Канте в совершенстве владеет эстонским языком, это подтверждается и его образованием. Андрей Канте был избран на должность вице-мэра в сфере образования, так как его образование, предыдущий опыт работы и знание эстонского языка соответствуют требованиям этой должности.
«В 2015 году Андрей Канте получил степень магистра в области управления образованием в Таллиннском университете. Кроме того, в 2008 году он окончил Таллиннский университет по специальности "химия" с дополнительной специальностью "биология" и одновременно получил степень магистра в качестве морского биолога-эколога. С 2021 года Андрей Канте также является депутатом Таллиннского горсобрания. С 2017 года Канте является директором Ласнамяэской гимназии, а с 2019 года он также является директором Ласнамяэской русской гимназии, – перечислил Кландорф. – Канте также имеет большой опыт преподавания, который обязательно пригодится на этой должности: в 2006-2019 годах он был учителем биологии и химии и менеджером по развитию в Таллиннской гуманитарной средней школе, а в 2007-2010 годах, он был лаборантом Эстонского морского института Тартуского университета».
«В общем, вся эта история достойна сожаления, к сожалению, она показывает этический и культурный уровень Юлле Раясалу», – подытожил Кландорф.
«Дело не столько в происхождении вице-мэра, сколько в его прежних должностях. Михаил Кылварт неоднократно заявлял в различных СМИ, что не поддерживает переход на эстоноязычное образование. В зале гособрания новый вице-мэр проголосовал против инициированных «Отечеством» законопроектов, предусматривающих переход на эстоноязычное образование. Также Андрей Канте привел несколько причин/оправданий, почему перевод невозможен. Вот в чем суть дела», – сообщил председатель фракции «Отечества» Карл Сандер Казе.