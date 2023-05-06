ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ ⟩ Перед покупкой загородной недвижимости необходимо уточнить эти моменты

Конран предлагает сосредоточиться на нескольких деталях

Расстояние. Чем ближе ваш второй дом к месту вашего постоянного проживания, тем легче туда ездить и тем больше вы, вероятно, будете его использовать. Но расстояние нельзя измерять только километрами. Скорый поезд или дешевое авиасообщение может означать, что отдаленное место более доступно, чем близкое, раз вы можете добраться туда быстрее.

Местная специфика. Узнайте, каково это место в разное время года, особенно если вы планируете проводить там выходные дни не только летом или зимой, но и круглый год. Есть ли в округе места, куда можно пойти или чем заняться, если погода плохая? Есть ли поблизости магазины, где можно купить все необходимое? Есть ли транспортное сообщение или вам придется зависеть от автомобиля?

Краткосрочная аренда. Это место популярно среди туристов? Если да, то у вас есть хорошая возможность сдать свой второй дом в аренду, когда вы сами им не пользуетесь.