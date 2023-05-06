ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ ⟩ Перед покупкой загородной недвижимости необходимо уточнить эти моменты

Приближается лето, и у многих возникает большое желание купить или хотя бы арендовать если не загородный дом, то хотя бы дачу. Но прежде, чем поддаться эмоциям и совершить спонтанную сделку, нужно подумать о нескольких вещах.
Для загородного дома его размер часто является второстепенным фактором. Дача не обязана выполнять функции настоящего дома, и прелесть поездки туда часто заключается в том, чтобы просто сбежать от городской суеты. Бывает и так, что всю рабочую неделю семья живет в городской квартире, а по выходным приезжает в загородный дом. Большой дом труднее содержать в порядке, поэтому если вы планируете жить на даче периодически, покупка дома меньшего размера экономит время и деньги.
Дача как второй дом
Дом вдали от городской суеты позволяет расслабиться в более спокойной обстановке, а простой образ жизни также может подсказать, как избавиться от лишних вещей и проблем в повседневной жизни. В небольшой жилой площади мысли сосредоточены на действительно важном, и это помогает задуматься о своих предпочтениях, чтобы сделать жизнь более комфортной.
Одна вещь, которая, возможно, имеет самое большое значение - это расположение дома. В своей книге «Разумно спроектированные жилые помещения» Теренс Конран пишет, что расположение может определяться многими прозаическими факторами, такими как близость к школе или месту работы, финансовое положение владельцев, транспортное сообщение и т. д. На первый взгляд может показаться, что место для проведения досуга не зависит от таких скучных вещей, выбор больше зависит от личных предпочтений: например, кому-то больше нравится оказаться у моря, а кому-то – путешествовать по Франции. Но тем не менее, необходимо учитывать и практическую сторону дела.
Конран предлагает сосредоточиться на нескольких деталях
Расстояние. Чем ближе ваш второй дом к месту вашего постоянного проживания, тем легче туда ездить и тем больше вы, вероятно, будете его использовать. Но расстояние нельзя измерять только километрами. Скорый поезд или дешевое авиасообщение может означать, что отдаленное место более доступно, чем близкое, раз вы можете добраться туда быстрее.
Местная специфика. Узнайте, каково это место в разное время года, особенно если вы планируете проводить там выходные дни не только летом или зимой, но и круглый год. Есть ли в округе места, куда можно пойти или чем заняться, если погода плохая? Есть ли поблизости магазины, где можно купить все необходимое? Есть ли транспортное сообщение или вам придется зависеть от автомобиля?
Краткосрочная аренда. Это место популярно среди туристов? Если да, то у вас есть хорошая возможность сдать свой второй дом в аренду, когда вы сами им не пользуетесь.
Правила. Если вы покупаете или арендуете дом за границей, убедитесь, что вы понимаете местные требования и правила. Например, во Франции, Испании и Италии нотариальный сбор может доходить до десятой части стоимости недвижимости.