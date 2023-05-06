Приносят цветы и свечи: местные жители пришли на место трагического ДТП, в котором погиб мальчик

Сегодня в 15 часов на место аварии пришли люди, чтобы почтить память погибшего мальчика. Присутствовали около 50 человек, которые поставили свечи вдоль дороги.

Тяжелое ДТП произошло 3 мая около 14.00 на Арукюла-теэ в Тарту, где 83-летний мужчина на автомобиле Volvo сбил 26-летнюю женщину, переходившую пешеходный переход с детской коляской. В коляске был восьмимесячный мальчик.