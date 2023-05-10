Рейтинги партий: EKRE наступает на пятки реформистам

Согласно последним результатам еженедельного опроса, который проводит фирма Norstat Eesti, Партию реформ поддерживают 23,7 процента граждан с правом голоса, EKRE - 23,2 процента, а Центристскую партию - 16,5 процента.

Если популярность Партии реформ за неделю изменилась слабо, то рейтинг EKRE вырос на 1,3 процентных пункта. Это значит, что разрыв между двумя самыми популярными партиями сократился всего до 0,5 процентных пункта. За последние шесть недель популярность EKRE выросла на 6,6 процентных пункта. На третьем месте удержалась Центристская партия, популярность которой за неделю существенно не изменилась.

За ними следуют «Ээсти 200» (14,7 процента), Социал-демократическая партия (8,5 процента) и «Отечество» (7,4 процента).

Всего коалиционные партии поддерживают 46,9 процента респондентов, а оппозиционные 47,1 процента. Впервые после формирования новой коалиции суммарная поддержка оппозиционных партий превышает поддержку коалиционных партий.