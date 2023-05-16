Eesti Energia предупреждает: энергетический кризис еще не закончился

Стратег по анализу рынка Eesti Energia Олави Миллер напоминает, что российский природный газ по-прежнему поступает в Европу через Украину и Турцию, но по сравнению с объемами прошлых лет импортируется гораздо меньше. Импорт трубопроводного газа из России в 2022 году по сравнению с 2021 годом снизился в четыре раза, и в этом году снижение продолжится, считает стратег Eesti Energia.