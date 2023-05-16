Eesti Energia предупреждает: энергетический кризис еще не закончился

Цена на природный газ является самой низкой за последние два года, а стоимость электричества упала ниже 10 центов за киловатт-час, но в то же время в Eesti Energia считают, что нельзя объявлять об окончании энергетического кризиса, пишет dv.ee.
Стратег по анализу рынка Eesti Energia Олави Миллер напоминает, что российский природный газ по-прежнему поступает в Европу через Украину и Турцию, но по сравнению с объемами прошлых лет импортируется гораздо меньше. Импорт трубопроводного газа из России в 2022 году по сравнению с 2021 годом снизился в четыре раза, и в этом году снижение продолжится, считает стратег Eesti Energia.
Представитель Eesti Energia добавляет, что энергетический кризис прошлой зимы также показал, что производство энергии не должно зависеть только от одного производственного объекта.
Миллер предупреждает, что если производственные единицы выйдут из строя, это повлияет и на стоимость электроэнергии зимой. К концу десятилетия появление многочисленных морских ветряных электростанций в регионе принесет облегчение, но предстоящей зимой они не помогут, предупреждает он.