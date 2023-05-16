Кая Каллас о письме общественных деятелей: это было больно читать

Вчера правительство передало в Рийгикогу законопроект о равенстве брака и сожительстве.

Почему правительство торопится с этим законопроектом? «Это законопроект, который касается прав меньшинств. Поскольку подготовка длилась так долго, есть смысл дать им ход», - сказала Каллас и пояснила, что это важные политические приоритеты этого правящего союза и важно это сделать.

Вчера аналитический центр PESA направил в Рийгикогу открытое письмо представителей интеллигенции с просьбой не менять определение института брака, если правительство представит в Рийгикогу этот законопроект.

Если мы начнем идти на компромиссы с оппозицией, какие законопроекты будем вносить, а какие нет, мы будем выполнять программу оппозиции.

Как Каллас видит парламентские дебаты и что может произойти в обществе? Премьер-министр ответила, что коалиция будет продвигать этот законопроект постепенно. «EKRE снова заявила, что они пойдут на обструкцию, мы будем разбираться с этим», - добавляет Каллас.

«Я прочитала это заявление, и как-то грустно было его читать. Кажется, что брак - это то, почему рождаются дети. Однако у нас брак действителен уже десятки лет, а рождаемость все равно снизилась», - сказала Каллас. По ее словам, оскорбительно, когда говорят, что люди, у которых нет детей, не внесли вклад в развитие Эстонии. «Это было больно читать!» - признала Каллас.

«Все, кто здесь сражаются, возможно, даже сами не женаты на матерях своих детей», - продолжила Каллас. «Теперь говорят, что те, кто хочет жениться, не могут этого сделать. Брак - это общественная договоренность, на данный момент понятие брака такое, но можно договориться и по-другому», - добавила она.