Пропавший житель Эстонии найден убитым в квартире своего знакомого

Во вторник вечером полиции поступило сообщение, что в Моосте уже несколько дней не видели местного жителя, 56-летнего мужчину. Полицейские проверили различные места и нашли тело пропавшего мужчины со следами насилия в квартире его знакомого.

В качестве подозреваемого в убийстве полиция задержала 66-летнего мужчину. По предварительным данным, жертву избили.

Кайре Контс из Лыунаской префектуры сказала, что полиция уже ранее сталкивалась с этими мужчинами — главным образом потому, что они и раньше вместе распивали алкоголь и этим привлекали внимание местных жителей и полицейских.

Она добавила, что и в этот раз подозреваемый находился в состоянии алкогольного опьянения. Степень опьянения убитого покажет экспертиза.

«Мотив и прочие подробности этого тяжкого преступления только выясняются, но жестокая правда заключается в том, что большинство насильственных преступлений, в том числе убийств, совершают в состоянии алкогольного опьянения. Под влиянием алкоголя люди теряют способность регулировать конфликты словами, конфликты переходят в насилие и в худшем случае завершаются чьей-нибудь смертью», - сказала Контс.