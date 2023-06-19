Госсекретарь Таймар Петеркоп остается на второй служебный срок

Премьер-министр Кая Каллас предложила Таймару Петеркопу остаться госсекретарем на второй служебный срок, который начнется 10 декабря.
Петеркоп начал работать госсекретарем в декабре 2018 года, до этого он с 2015 года возглавлял Агентство государственных информационных систем, а ранее был заместителем министра по правовым и административным вопросам Министерства обороны.
Петеркоп окончил юридический факультет Тартуского университета и имеет степень магистра стратегического управления Военного колледжа армии США.
Госсекретарь назначается премьер-министром сроком на пять лет. Второй служебный срок Таймара Петеркопа начнется 10 декабря.
Госсекретарь организует работу правительства и управляет государственными учреждениями, готовит повестку дня заседания правительства и обеспечивает соответствие законопроектов правительства Конституции и другим законам. Государственный секретарь подписывает постановления правительства, приказы и протоколы заседаний, а также руководит работой отборочной комиссии высших руководителей государственной службы и хранит государственную печать.