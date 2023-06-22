Чистый процентный доход банков в Эстонии – один из самых больших в еврозоне

Хотя чистый процентный доход банков в Эстонии в размере 2,4% в 2021 году был самым большим в еврозоне, в долгосрочной перспективе он будет меньше, чем у Кипра и Словакии.

На процентные доходы эстонских банков в основном влияет тот факт, что у большей части выдаваемых здесь кредитов плавающие процентные ставки, и доходы быстрее и в большей степени изменяются при повышении или понижении процентных ставок.