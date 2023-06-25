Все и сразу: тысячи туристов приедут в Таллинн с моря

В понедельник утром в Старый порт прибудет 294-метровое судно Norwegian Dawn под багамским флагом, которое в дополнение к 2340 пассажирам может взять на борт 1032 члена экипажа. Построенный за 450 миллионов долларов лайнер имеет 15 палуб, которые пересекает восьмиэтажный атриум. Крестной матерью Norwegian Dawn является Ким Кэтролл, сыгравшая Саманту Джонс в сериале «Секс в большом городе». Судно прибывает в Эстонию с острова Готланд и в среду днем возьмет курс на Ригу. В этом сезоне корабль можно будет увидеть в Таллинне дважды в августе - и один раз в сентябре.

В пятницу в Таллинн прибудут одновременно три круизных лайнера, полные туристов. Утром 306-метровый Celebrity Apex под флагом Мальты, прибудет в Старый порт в рамках 12-дневного тура, который начинается и заканчивается в Роттердаме. Судно прибудет в Эстонию с Готланда и продолжит свой путь в Хельсинки. В Старый порт Таллинна лайнер в следующий раз прибудет во второй половине июля. Крестной матерью судна Celebrity Apex, строительство которого проходило в период пандемии и обошлось в 770 миллионов евро, стала американская юрист и политик с индийскими корнями Решма Сауджани, в числе прочего основавшая неправительственную организацию Girls Who Code, чтобы увеличить долю женщин в компьютерных науках и в целом в IT-сфере.

Во второй половине дня в пятницу к круизному причалу встанет теплоход MS Europa длиной 198 метров под мальтийским флагом, на борту которого находятся 408 пассажиров и 285 членов экипажа. Судно прибудет из Риги и отправится в Хельсинки незадолго до полуночи.

Третье прибывающее в пятницу судно - Mein Schiff 6, построенное в Финляндии, также под флагом Мальты, придет в Таллинн только вечером. Судно имеет длину 295 метров, а его строительство обошлось в 500 миллионов евро. Лайнер совершает двухнедельный тур, который начинается и заканчивается в Киле. Он прибудет в Таллинн из Риги, поздно вечером в субботу он возьмет курс на Хельсинки.