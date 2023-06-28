Финляндия ужесточает требования к россиянам, владеющим недвижимостью в стране

Финские власти рассказали, как именно изменятся требования к гражданам РФ, которые стремятся попасть в эту страну ЕС.
После новости о том, что Финляндия продлевает визовые ограничения для граждан Российской Федерации, которая пришла утром 28 июня, уже днем стало известно, какие нововведения по регулированию потока россиян планируют вводить власти этой страны НАТО.
Принято решение ужесточить ограничения в отношении россиян, которые имеют недвижимость в Финляндии.
«В дальнейшем собственники должны будут доказать, что работы по техническому обслуживанию объекта или ремонт требуют их присутствия», - цитирует Yle главу консульского отдела МИД республики Юсси Таннера после заседания комитета по внешней политике и политике безопасности Госсовета, которое прошло с участием президента Саули Ниинистё.
В настоящее время россияне-собственники финской недвижимости могут приезжать в страну для неотложных работ по ее обслуживанию.
Новое правительство Эстонии может вернуться к рассмотрению вопроса об ограничении покупки недвижимости гражданами РФ. Варианты поправок к соответствующему закону уже есть. Пока из стран Балтии запрет на такие сделки начал действовать только в Литве. Для россиян, которые имеют недвижимость в Эстонии, сохраняется запрет на въезд в страну. Большинство собственников недвижимости, являющихся гражданами РФ, имеют вид на жительство в Эстонии, но почти 4500 нуждаются в визе для посещения своих эстонских квартир и домов.
Вторая группа россиян, которых ждет ужесточение правил въезда в Финляндию - абитуриенты. Планируется ограничить их въезд с целями сдачи экзаменов в учебные заведения.
«В дальнейшем въезжать смогут только поступающие на такие учебные программы, которые ведут к получению степени или квалификации. Это исключает, например, народные училища», - объясняет смысл этих ограничений издание.
До сих пор в Финляндию могли въезжать граждане РФ ради краткосрочного обучения, срок которого не превышает 90 дней.
Ну и кроме того, финские чиновники договорились ограничить деловой туризм из России. По словам Юсси Таннера, детали этого пункта пока обсуждаются, но требования могут заключаться, например, в том, что въезд будет разрешен, только если цель командировки - Финляндия, а не третья страна, куда россияне ездят транзитом.
Формально решения должны быть одобрены на уровне правительства, что, по словам Таннера, может произойти уже в июле.
«Я полагаю, решение примут в течение недели-двух», - уточнил представитель финского МИД.
Новое правительство Финляндии во главе с Петтери Орпо приступило к выполнению своих обязанностей 20 июня.
Юсси Таннер уточнил, что так называемый «мятеж вагнеровцев» не повлиял на инициативы по введению новых ограничений для россиян, которые стремятся попасть в Финляндию.
Ранее стало известно, что на фоне многотысячного марша наемников Евгения Пригожина на Москву, который сопровождался уничтожением авиации российской армии, власти Латвии приняли решение прекратить выдачу любых виз гражданам РФ. Аналогичные решения были приняты властями Польши и Литвы. Эстония пока не отказывается от выдачи виз россиянам в особых случаях - это гуманитарные и семейные визы.
В конце мая стало известно, что Эстония усилит таможенный контроль на границе с Россией. Решение было принято солидарно с соседями по ЕС.