Финляндия ужесточает требования к россиянам, владеющим недвижимостью в стране

После новости о том, что Финляндия продлевает визовые ограничения для граждан Российской Федерации, которая пришла утром 28 июня, уже днем стало известно, какие нововведения по регулированию потока россиян планируют вводить власти этой страны НАТО.

Принято решение ужесточить ограничения в отношении россиян, которые имеют недвижимость в Финляндии.

«В дальнейшем собственники должны будут доказать, что работы по техническому обслуживанию объекта или ремонт требуют их присутствия», - цитирует Yle главу консульского отдела МИД республики Юсси Таннера после заседания комитета по внешней политике и политике безопасности Госсовета, которое прошло с участием президента Саули Ниинистё.

В настоящее время россияне-собственники финской недвижимости могут приезжать в страну для неотложных работ по ее обслуживанию.

Новое правительство Эстонии может вернуться к рассмотрению вопроса об ограничении покупки недвижимости гражданами РФ. Варианты поправок к соответствующему закону уже есть. Пока из стран Балтии запрет на такие сделки начал действовать только в Литве. Для россиян, которые имеют недвижимость в Эстонии, сохраняется запрет на въезд в страну. Большинство собственников недвижимости, являющихся гражданами РФ, имеют вид на жительство в Эстонии, но почти 4500 нуждаются в визе для посещения своих эстонских квартир и домов.

Вторая группа россиян, которых ждет ужесточение правил въезда в Финляндию - абитуриенты. Планируется ограничить их въезд с целями сдачи экзаменов в учебные заведения.