Эстонским домам правосудия угрожают взрывом

Сегодня, 30 июня, после трех часов дня в дом правосудия на улице Кунинга в Пярну поступило сообщение о бомбе.

По словам пресс-секретаря Ляэнеского спасательного центра Андры Вяэртмаа, спасатели огородили территорию в радиусе десяти метров и прочесывают территорию.

Вскоре после 17.30 пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Барбара Лихтфельдт сообщила, что территория была проверена, и угрозы обнаружено не было.

В другие дома правосудия в Эстонии также поступали угрозы взрыва. Например, в Тарту, Раквере и Нарве. Сообщение о бомбе было отправлено секретарю суда по электронной почте.