Эксперт: крупная сделка демонстрирует международный потенциал коммерческой недвижимости Эстонии

По словам Тыниса Кыппера, старшего консультанта компании 1Partner Advisory, которая консультировала сделку международной телекоммуникационной компании Ericsson, принявшей решение построить в Таллинне свой новый технологический центр, – это решение является признаком того, что крупные международные компании считают эстонскую экономическую среду привлекательной и не боятся осуществлять здесь очень крупные инвестиции.
«Это одна из самых важных сделок такого рода на рынке стран Балтии за последнее десятилетие. Для нас это был серьезный вызов, так как в Таллинне совсем не много участков, подходящих для строительства такого здания, кроме того, мы должны были учитывать профиль компании, делающей упор на современные технологии и инновации», - сказал Тынис Кыппер.
По словам Кыппера, решение Ericsson построить в Таллинне технологический центр стоимостью более 150 миллионов евро может способствовать тому, что какая-нибудь другая крупная международная компания такого масштаба найдет Эстонию на карте и увидит здесь потенциальное место для инвестиций.
Компания Ericsson заключила договор о приобретении недвижимости в Таллинне в Ülemiste City через свое эстонское дочернее предприятие. Сделка должна быть закрыта в последнем квартале 2024 года. Все эстонские подразделения Ericsson будут собраны в технологическом центре, площадь которого составит около 50 000 м2. Согласно планам, строительство будет завершено в начале 2026 года.