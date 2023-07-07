Эксперт: крупная сделка демонстрирует международный потенциал коммерческой недвижимости Эстонии

«Это одна из самых важных сделок такого рода на рынке стран Балтии за последнее десятилетие. Для нас это был серьезный вызов, так как в Таллинне совсем не много участков, подходящих для строительства такого здания, кроме того, мы должны были учитывать профиль компании, делающей упор на современные технологии и инновации», - сказал Тынис Кыппер.