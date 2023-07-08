Финское правительство планирует прекратить строительство квартир с так называемым правом проживания

Министр по вопросам окружающей среды и климата Кай Мюккянен (Коалиционная партия), отвечающий за сектор жилья, считает, что квартиры с правом проживания не очень хорошо помогают нуждающимся в поддержке.

«Здесь нет учета доходов при распределении квартир, и, на практике, большой взнос оставляет за бортом людей с небольшими доходами. Нынешние съемщики квартир с правом на проживание могут не беспокоиться. Правительство исходит из того, что ремонт жилья будет осуществляться и в дальнейшем – людей не бросят на произвол судьбы», - заявил Мюккянен.