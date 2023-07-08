Финское правительство планирует прекратить строительство квартир с так называемым правом проживания

Правительство планирует прекратить строительство квартир с правом проживания (asumisoikeus). Это промежуточный между арендой и частным владением вид проживания. Дома для аsumisoikeus строились в Финляндии больше 30 лет.
Министр по вопросам окружающей среды и климата Кай Мюккянен (Коалиционная партия), отвечающий за сектор жилья, считает, что квартиры с правом проживания не очень хорошо помогают нуждающимся в поддержке.
«Здесь нет учета доходов при распределении квартир, и, на практике, большой взнос оставляет за бортом людей с небольшими доходами. Нынешние съемщики квартир с правом на проживание могут не беспокоиться. Правительство исходит из того, что ремонт жилья будет осуществляться и в дальнейшем – людей не бросят на произвол судьбы», - заявил Мюккянен.
Право на проживание регулируется следующим образом. Квартиросъемщик платит сразу 10-15% от рыночной стоимости жилья. Банк даже может дать на это кредит. Заселившись, жилец оплачивает ежемесячную арендную плату, которая несколько меньше рыночной, то есть меньше, чем в обычной съемной квартире. При выезде он получает свой залог обратно. Плюс к этому компания, владеющая домом, компенсирует жильцу потраченные на ремонт квартиры деньги. По предъявлению чеков, естественно. На получение таких квартир можно стоять в очереди в течение нескольких лет.
Источник: russian.fi