Фото ⟩ Опасные дорожные условия: мотоциклист вылетел в кювет

Прибывшие на место полицейские установили, что 28-летний мужчина не справился с управлением мотоциклом Honda CB 900F, поскольку дорога стала скользкой из-за дождя. На прямой дороге мотоцикл выбросило в кювет.

У мотоциклиста есть водительские права соответствующей категории, он был трезв. Получившего легкие травмы пострадавшего осмотрели медики и доставили в больницу для проверки состояния здоровья.