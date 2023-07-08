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Фото ⟩ Опасные дорожные условия: мотоциклист вылетел в кювет

Кевин Вольтер
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Авария на дороге Мыдрику-Вильгу.
Авария на дороге Мыдрику-Вильгу. Фото: Kevin Volter

Сегодня, 8 июля, в Центр тревоги поступило сообщение о ДТП, которое произошло в деревне Каркузе волости Винни на дороге Мыдрику-Вилгу.

Прибывшие на место полицейские установили, что 28-летний мужчина не справился с управлением мотоциклом Honda CB 900F, поскольку дорога стала скользкой из-за дождя. На прямой дороге мотоцикл выбросило в кювет.

У мотоциклиста есть водительские права соответствующей категории, он был трезв. Получившего легкие травмы пострадавшего осмотрели медики и доставили в больницу для проверки состояния здоровья.

Фото: Kevin Volter
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