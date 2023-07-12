Министр финансов рассказал, каким будет автомобильный налог

Вырклаэв сообщил ERR, что с самого начала говорилось, что налог на автомобиль будет состоять из двух частей: одна часть будет уплачиваться при первичной регистрации, а другая – ежегодной. «Что касается конкретных сумм, то до обнародования подробностей, я не стану оперировать какими-то цифрами», – сказал Вырклаэв, добавив, что все зависит от типа автомобиля, о котором идет речь.

«Прежде всего, с учетом того, что проблема автомобилизации более остро стоит в городской среде, подходить к ее решению будут с этой позиции. А поскольку в ходе дискуссии до сих пор много говорилось о том, что в сельской местности автомобиль в некоторых регионах незаменим, а с другой стороны, автопарк, возможно, несколько старше, то как эти параметры также учесть при разработке налога, чтобы не поставить жителей сельской местности, которые более зависимы от автомобиля, в значительно худшее положение, чем они находятся сейчас», – сказал Вырклаэв.