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Министр финансов рассказал, каким будет автомобильный налог

rus.postimees.ee
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Уникальная ценность автомобиля и неизбежные расходы (раз уж вы купили автомобиль и заплатили налоги, вы должны извлечь из него максимальную выгоду) не способствуют снижению автомобилизации за счет налогов.
Уникальная ценность автомобиля и неизбежные расходы (раз уж вы купили автомобиль и заплатили налоги, вы должны извлечь из него максимальную выгоду) не способствуют снижению автомобилизации за счет налогов. Фото: Madis Veltman

Министр финансов Март Вырклаэв сообщил ERR, что на следующей неделе будет обнародован проект автомобильного налога, учитывающий тот факт, что в сельской местности автопарк более старый, а автомобили часто являются единственным средством передвижения.

Вырклаэв сообщил ERR, что с самого начала говорилось, что налог на автомобиль будет состоять из двух частей: одна часть будет уплачиваться при первичной регистрации, а другая – ежегодной. «Что касается конкретных сумм, то до обнародования подробностей, я не стану оперировать какими-то цифрами», – сказал Вырклаэв, добавив, что все зависит от типа автомобиля, о котором идет речь.

По словам министра финансов, в проекте постановления для обсуждения будут предложены разные варианты.

«Прежде всего, с учетом того, что проблема автомобилизации более остро стоит в городской среде, подходить к ее решению будут с этой позиции. А поскольку в ходе дискуссии до сих пор много говорилось о том, что в сельской местности автомобиль в некоторых регионах незаменим, а с другой стороны, автопарк, возможно, несколько старше, то как эти параметры также учесть при разработке налога, чтобы не поставить жителей сельской местности, которые более зависимы от автомобиля, в значительно худшее положение, чем они находятся сейчас», – сказал Вырклаэв.

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