Крупнейшая в мире нефтесервисная компания прекращает любые поставки в Россию

«SLB крайне серьезно относится к своей ответственности за соблюдение законов об экспортном контроле и экономических санкциях, и компания по-прежнему поддерживает международное сообщество, осуждая и призывая к прекращению войны в Украине», - подчеркивается в документе.

SLB сокращает бизнес в РФ с марта 2022 года

Американский концерн добровольно начал сокращать свою деятельность в РФ с марта 2022 года после начала российского полномасштабного вторжения в Украину. Изначально это касалось приостановки новых инвестиций и внедрения новых технологий. Позднее были прекращены поставки в РФ продукции из государств Евросоюза, а также США, Великобритании и Канады.