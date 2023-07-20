Девочку нашли в кювете, спасти ее не удалось: жительнице Эстонии предъявили обвинение – бросила ребенка в беспомощном состоянии

Сообщение о ДТП поступило в полицию 8 ноября прошлого года около половины девятого. Скорая помощь доставила девочку в Курессаарескую больницу, а оттуда на вертолете ее доставили в Таллиннскую детскую больницу, где, несмотря на усилия медиков, она скончалась.

Фото: Maanus Masing / Saarte Hääl