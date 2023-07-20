Ляэнеская окружная прокуратура направила в суд в общем порядке уголовное дело, в рамках которого 57-летняя женщина обвиняется в том, что она осознанно оставила без помощи пешехода в опасном для жизни состоянии.
Для подписчиков
Девочку нашли в кювете, спасти ее не удалось: жительнице Эстонии предъявили обвинение – бросила ребенка в беспомощном состоянии
Согласно обвинению, ранним утром 8 ноября в Муратси женщина ехала на автомобиле, когда (как утверждается) перед ней на шоссе выбежала 14-летняя девочка, которую она сбила.