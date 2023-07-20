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Девочку нашли в кювете, спасти ее не удалось: жительнице Эстонии предъявили обвинение – бросила ребенка в беспомощном состоянии

Андрес Сепп
, исполнительный редактор Saarte Hääl
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Сообщение о ДТП поступило в полицию 8 ноября прошлого года около половины девятого. Скорая помощь доставила девочку в Курессаарескую больницу, а оттуда на вертолете ее доставили в Таллиннскую детскую больницу, где, несмотря на усилия медиков, она скончалась.
Сообщение о ДТП поступило в полицию 8 ноября прошлого года около половины девятого. Скорая помощь доставила девочку в Курессаарескую больницу, а оттуда на вертолете ее доставили в Таллиннскую детскую больницу, где, несмотря на усилия медиков, она скончалась. Фото: Maanus Masing / Saarte Hääl

Ляэнеская окружная прокуратура направила в суд в общем порядке уголовное дело, в рамках которого 57-летняя женщина обвиняется в том, что она осознанно оставила без помощи пешехода в опасном для жизни состоянии.

Согласно обвинению, ранним утром 8 ноября в Муратси женщина ехала на автомобиле, когда (как утверждается) перед ней на шоссе выбежала 14-летняя девочка, которую она сбила.

По версии прокуратуры, обвиняемая ехала с разрешенной скоростью и не нарушала требований ПДД, но, несмотря на это, не смогла избежать наезда на внезапно выбежавшего перед ней пешехода.

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