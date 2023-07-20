Парк Кадриорг приглашает отметить свое 305-летие

По словам вице-мэра Таллинна Владимира Света, о Кадриорге можно сказать, что, как и Таллинн, он никогда не будет достроен. «Развитие парка Кадриорг и расположенных в нем культурных учреждений постоянно продолжается - строительство хозяйственного здания-оранжереи является ярким примером этого. В парке появляются новые занятия для посетителей, при этом учитывается важность сохранения исторической ценности парка и его уникальности, все это делает парк особенным и любимым горожанами и гостями города», - сказал Свет.

«Все, что происходит в Кадриорге, приковывает к себе пристальное внимание, потому что парк - это не только природа и искусство, это нечто большее», - отметил руководитель парка Кадриорг Айн Ярве.

В этом году праздник по случаю Дня рождения Кадриорга будет посвящен мировым культурам. Программа праздника начнется в полдень с церемонии открытия, в ходе которой гостям представят танцы эпохи барокко, затем начнутся игры в дворцовом саду и мастер-классы для всей семьи в музеях и парке. Начало игр перед входом в Кадриоргский дворец.