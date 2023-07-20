Парк Кадриорг приглашает отметить свое 305-летие

В субботу, 22 июля, дворцово-парковый ансамбль Кадриорг отметит свое 305-летие – по этому случаю с 12 до 16 часов состоятся игры в дворцовом парке, а в 18 часов в Кадриоргском художественном музее начнется концерт-представление. Празднование завершит шоу японских барабанов тайко.
По словам вице-мэра Таллинна Владимира Света, о Кадриорге можно сказать, что, как и Таллинн, он никогда не будет достроен. «Развитие парка Кадриорг и расположенных в нем культурных учреждений постоянно продолжается - строительство хозяйственного здания-оранжереи является ярким примером этого. В парке появляются новые занятия для посетителей, при этом учитывается важность сохранения исторической ценности парка и его уникальности, все это делает парк особенным и любимым горожанами и гостями города», - сказал Свет.
«Все, что происходит в Кадриорге, приковывает к себе пристальное внимание, потому что парк - это не только природа и искусство, это нечто большее», - отметил руководитель парка Кадриорг Айн Ярве.
В этом году праздник по случаю Дня рождения Кадриорга будет посвящен мировым культурам. Программа праздника начнется в полдень с церемонии открытия, в ходе которой гостям представят танцы эпохи барокко, затем начнутся игры в дворцовом саду и мастер-классы для всей семьи в музеях и парке. Начало игр перед входом в Кадриоргский дворец.
В 13 и 16 часов пройдут экскурсии по парку на эстонском и русском языках, сбор участников рядом с инфопунктом. В 13 часов в Японском саду состоится мастер-класс по игре на японских барабанах тайко, для участия необходима предварительная регистрация. В 14 и 15 часов в Кадриоргском художественном музее и музее Миккеля пройдут экскурсии под названием «Страны и народы» на эстонском и русском языках, регистрация в инфопункте парка.
Участие в мероприятиях, которые пройдут под открытым небом, бесплатное. Экскурсии по выставкам пройдут на основании музейного билета, участие в играх стоит три евро.
В 18 часов в Кадриоргском художественном музее состоится концерт-представление «Чарующий танец эпохи барокко», билеты в продаже в сети Piletilevi и в кассе музея. В 20 часов выступит японский ансамбль TEAM EN с масштабным шоу барабанов тайко на большой сцене нижнего сада парка Кадриорг под управлением имеющего международную известность виртуоза Йосуке Ода. Билеты в сети Piletilevi и на месте.
День рождения дворцово-паркового ансамбля Кадриорг отмечается ежегодно 22 июля. В этот день в 1718 году сюда прибыли царь Петр I и архитектор Николо Микетти, чтобы определить расположение будущего дворца и парка, а также принципы планировки.
С подробной программой празднования можно ознакомиться на домашней странице Кадриоргского художественного музея.