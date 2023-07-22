Государство освобождает экстренные службы от уплаты налога

Министр финансов Март Вырклаэв сообщил Postimees, что от обязанности платить налог на транспортные средства освобождаются только автомобили экстренных служб, поэтому спасательная служба, скорая помощь и полиция не обязаны платить налог на транспортные средства.

Он уточнил, что автомобили экстренных служб освобождены и от регистрационного, и от ежегодного налога.

Подробности о том, будут ли спасатели-добровольцы освобождены от уплаты налога на автомобили, пока неизвестен.

«Мы в настоящее время работаем над точным определением круга машин экстренных служб и стремимся расширить его в соответствии с необходимыми требованиями», –пояснил Вырклаэв.